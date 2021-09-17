文化部在南部的第1家職場互助教保服務中心今天在台南美學館設立。(曹婷婷攝)

南台灣第一家職場互助教保服務中心，位於文化部所屬的國立台南生活美學館，今天由文化部次長李連權、台南市教育局副局長吳國珉、美學館長黃瓊瑩等人揭牌啟用。李連權說，文化部同時計畫在台南火車站旁文創園區增設幼兒園，目前規畫中，預定1年後完成。

李連權說，政府機構公共空間轉化成職場互助教保服務中心，是文化部重要政策，文化部將持續推動所屬機關設置非營利幼兒園或職場互助教保服務中心。他也推崇，台南生活美學館首設職場教保服務中心，不只營造友善育兒環境，也讓小朋友沐浴在文化藝術當中。

國立台南生活美學館表示，職場教保服務中心原為行政活動館2樓親子閱覽室，轉型作為幼兒專用室內活動室及配膳室，優先招收台南生活美學館及聯合教保服務機關的員工子女，未滿招則開放招收一般幼兒，預計招收2歲以上至入國民小學前幼兒60名，目前1／3是機關員工小孩，2／3為外界就讀，收費比照非營利幼兒園，每月2500元。

台南市教育局表示，台南市5年來增設247班公共化幼兒園，今年再增加3家非營利幼兒園、1家職場教保中心外，明年預定還會再輔導5家職場教保中心成立，提供211名幼兒教保服務。