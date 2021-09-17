蔡淑臻在《我是自願讓他殺了我》中扮演身份成謎的神秘女子，展現精湛演技。（高雄電影節提供）

2021高雄電影節17日公佈開、閉幕片豪華陣容，高雄電影節成立21年以來，首次以短片陣容開幕。蔡明亮紀錄短片《良夜不能留》以及陳姸霏、石知田、游安順、鄭家榆、黃鐙輝、蔡嘉茵等人參演的《隔離丁尼》創作短片集，為影展開幕。閉幕片則由鄭人碩、蔡淑臻、薛仕凌主演《我是自願讓他殺了我》擔綱，蔡淑臻片中一開頭就遭殺害，懸疑殺人案件揭開令人難以承受的真相。

蔡明亮執導的紀錄短片《良夜不能留》日前才在威尼斯影展盛大首映，亞洲首映則獻給了高雄電影節。蔡明亮坦言《良夜不能留》是他2019年底受邀到香港演唱，眼見當時香港因反修例活動不平靜，心生惋惜而情不自禁拍下的意外之作，「當時的港九並不平靜，反修例運動的抗爭四起，某晚我在銅鑼灣的街上，遇見一座陸橋，橋裡是滿滿被撕落的標語痕跡，原本應該是一大片藍儂牆，已看不清內容，但整個的斑駁景像卻觸目驚心、令人震動。我當下意識到，這座橋和橋下的軒尼詩道，不久前正是兩百萬港人的大遊行現場。《良夜不能留》其實就是我對香港的一個深情回眸與感嘆。」

片中也會不經意聽到蔡明亮哼唱同名老歌〈良夜不能留〉，讓作品更充滿生活感。蔡明亮受訪時，也曝光他跟這首老歌的回憶，他笑說〈良夜不能留〉是他最喜歡的姚敏譜曲、陳蝶衣作詞，他先前去香港跟歌手潘迪華吃飯時，當時潘迪華打趣稱〈良夜不能留〉歌詞「夜是多麽地溫柔／我倆情意相投／未曾盡情享受／」彷彿在描寫偷情，幽默聯想讓他至今想起都忍不住莞爾。

《隔離丁尼》創作短片集則由高雄市電影館與公視共同出品，邀請3位新銳導演莊翔安、林亞佑、呂柏勳，以疫情下的變化為主題拍攝，探索疫情中人們的「隔離」樣貌，如同電影術語「Martini Shot」直指劇組一天當中拍攝最後一顆鏡頭時，所期待的喜悅。呂柏勳先前以短片《野潮》拿下台北電影節最佳導演，這次他執導《懸月與掛日》再度取材鄉鎮少年成長故事，描述疫情之後少年之間的友誼變化，貼近真切的台灣城鄉差距，貧富家庭間的人情世故，情感相當真摯動人。

《我在隔離中》由「金馬新人」陳姸霏主演，搭檔資深演技派游安順、鄭家榆以及石知田共同演出一家4口。片中陳姸霏出國返台後，遭家人當活體病毒看待，一舉一動都遭到監視，獨自隔離在小房間的她，對家人的不滿讓她身體也開始產生意想不到的變化，一場長達14天的荒謬防疫家庭鬧劇讓全片充滿奇幻、黑色幽默氛圍。該片也是導演莊翔安繼《媽媽桌球》之後，再度以獨特觀點創作之家庭奇想，他表示，故事內容全取材自朋友的真實故事，「他正在被隔離的時候我們幾乎每天都會通電話，都會了解說欸今天你媽怎麼對你，片中家人間很奇妙的相處模式，都是從那個很真實的事件去產生出來的」。

導演林亞佑去年以《主管再見》拿下高雄電影節台灣組金火球大獎，今年他再以疫情短片《居家防疫日記》重返高雄電影節，他也是該系列中受疫情影響最深的創作者。林亞佑苦笑表示：「要拍一個疫情短片，結果真的遇到疫情」，開拍當天就三級警戒被迫停拍，他便改請演員們拍攝生活紀錄，意外讓他找到新的創作方向，全片成為演員、工作人員、導演的隔離全記錄。

片中可見黃鐙輝記錄全家人與高齡16歲愛貓臨終前的心痛道別過程；蔡嘉茵與童星辰辰培養默契的生活紀錄、工作人員與確診的父親每天電話談心的影像，以及因疫情停拍的導演林亞佑，不斷苦惱並創作的過程等等，寫實影像讓影迷都能在片中找到自己的影子，學習適應新的日常，然後跟舊的生活道別。

黃鐙輝也直呼很感謝能有機會參與，「我覺得《居家防疫日記》就像是自我檢視的電影，人生不一定會照你的想法去長，如果不順你的意，你可能會以為天崩地裂，但可能又會長出另一朵花。你只要活在當下，認真地活著，就會感受到全新的事情發生，而且充滿希望，希望能把這份禮物，透過這部片讓大家感受到。」

鄭人碩、蔡淑臻、薛仕凌主演的《我是自願讓他殺了我》，改編自知名小說家逢時同名原著，全片以非典型「幫助殺人」為主軸，片中蔡淑臻一開頭就遭殺害，刑警男友鄭人碩追查後才發現，女友留下重重謎團，真實身份另有其人，劇情反轉再反轉，並不斷翻轉犯罪線索的邏輯，是以女性角度出發的心理驚悚懸疑劇情，燒腦劇情令人直呼精采。

2021高雄電影節於10月15日到10月31日舉行，10月2日中午12點線上、實體同步開賣。為服務全台影迷，雄影今年除部分作品實體放映，也和國際線上平台shift72、 INVR合作打造線上影展以及沈浸式展演「XR無限幻境」主題單元，在家只要「一鍵登入」，就可在線上收看高雄電影節精彩作品。