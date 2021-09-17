侯友宜遭張亞中粉絲列「清黨名單」 新北：做好防疫是唯一目標 15:392021/09/17 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜遭張亞中粉絲點名列「清黨名單」，新北副發言人呂家愷回應，做好防疫是唯一目標。（陳慰慈攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 近來國民黨主席候選人張亞中聲勢高漲， 張亞中粉絲竟列「清黨名單」，前總統馬英九、前立法院長王金平、新北市長侯友宜等人都被點名，對此，新北市副發言人呂家愷今在疫情說明會回應，市長及團隊只有一個目標，就是好好做好防疫、守住市民健康。 張亞中若當選 朱立倫：民進黨就躺著幹、放鞭炮 新北幼兒園負責人確診 侯友宜：穩定中、持續觀察監測 #張亞中 #粉絲 #清黨名單 #侯友宜 #新北市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中天新聞 4候選人明同框辯論 04:102021/09/17 政治要聞 2024總統大選 張亞中亮出藍軍必勝3招 07:122021/09/17 政治 街友自立重生 旺旺集團送暖贈中秋紅包 12:282021/09/17 生活 PLG》杰倫確定加盟新北國王 跟楊敬敏再成隊友 14:212021/09/17 體育 藍營新生代拋新議題：黨主席可當副總統候選人 12:102021/09/17 政治 社子島開發案表態明年底公告區段徵收 柯文哲挨轟獨裁皇帝 12:072021/09/17 政治 審視盧秀燕、陳亭妃演戲標準不一 傳播學者開轟NCC 10:122021/09/17 政治 簡秀枝》故宮「遺珠」特展即將結束 09:002021/09/17 生活 四叉貓打高端「驗抗體」涉違法 診所恐遭罰25萬元 本尊說話了 13:012021/09/17 政治 板橋黃石市場新建工程動土 預計2024年開幕營運 11:262021/09/17 生活 75歲以上長者開始接種第二劑 侯向中央喊話：盼量能能夠充足 10:442021/09/17 生活 生活熱門新聞 22歲嫩妹打莫德納服用這藥物 肺部全血栓 醫嘆恐終生治療 - 生活 第2劑莫德納今起配送 兩類人可接種 - 生活 境外移入11人全部Delta 一人打3劑疫苗還是確診 - 生活 政院公布3＋11報告狂捧自己 網看最後兩段怒了：乾脆大家跟范雲道歉 - 生活 「蛋黃酥界愛馬仕」飆天價 一盒喊到5000元 陳耀訓回應了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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