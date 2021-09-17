近來國民黨主席候選人張亞中聲勢高漲， 張亞中粉絲竟列「清黨名單」，前總統馬英九、前立法院長王金平、新北市長侯友宜等人都被點名，對此，新北市副發言人呂家愷今在疫情說明會回應，市長及團隊只有一個目標，就是好好做好防疫、守住市民健康。