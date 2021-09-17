前年國安局特勤人員利用總統專機出訪的機會，夾帶9793條私菸，吳宗憲、張恒嘉遭台北地方法院分別依貪汙罪重判有期徒刑10年4月、10年2月，2人及檢察官不服提上訴，台灣高等法院認定，2人涉嫌重大、有逃亡之虞，裁定從10月3日起境管8月。可抗告。

高院認定吳及張經原審判處罪刑，且刑責非輕，可見犯罪嫌疑確屬重大，且有相當理由足認有逃亡之虞，且2人所涉是共同以公用運輸工具裝運漏稅物品，所涉漏稅物品標的之數量、金額甚鉅，並非輕微之犯罪情節，仍有限制出境、出海之必要。

2019年7月22日，蔡英文總統結束12天「自由民主永續之旅」返台 ，調查局攔查發現國安局官員趁總統出訪機會夾帶近萬條私菸，企圖 透過國賓禮遇通道闖關入境，創下桃園機場夾帶私菸最大數量紀錄。

目前在高雄憲兵隊任職的吳宗憲，當時是本次專機出訪承辦人，他向華航購買9441條菸品，並用自己的信用卡刷卡付費，以 獲取P幣(與新台幣等值)近17萬元，目前在憲兵訓練中心的張恒嘉，配合吳向特勤中心調借 公務貨車，聯繫菸品機邊取貨事宜。