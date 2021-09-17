新竹市長林智堅日前拋出新竹縣市合併升格議題，引起中央與地方政壇的激烈討論，台北市長柯文哲17日開酸，台灣有6都已經夠可笑了，第7都更是可笑，也狠批蔡政府別為選舉便宜行事，如果真的要這樣幹，大家不會同意。

柯文哲今日前往北市議會進行施政報告，議員秦慧珠質詢時詢問柯，是否贊成新竹縣市合併？柯對此回應，台灣6都已經夠可笑了，第7都更可笑，他反對為了選舉搞這種便宜行事的作為，秦也附和「從雙北到桃園通通變都，這不是很可笑嗎？」

秦慧珠接著指出，倘若中央要修法，將直轄市人口標準的125萬人，下修為100萬人，馬上可以升格的就叫做「彰化」，彰化人口早就超過100萬了，再來第8都可不可以？柯則說，不要為了選舉便宜行事啦。

秦再追問，中央此舉難道不是封殺民眾黨立委高虹安出戰新竹市長嗎？這樣難道是對的嗎？柯則笑說，不是封殺高虹安啦，是要保送現任新竹市長林智堅，但他認為不該這樣，並說民進黨只是放出風聲，倘若真的要這樣幹，大家都不會同意啦。