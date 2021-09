據美國有線電視新聞網(CNN)取得的最新衛星照片顯示,北韓正在擴建關鍵設施以增加核武用的濃縮鈾產量。美國專家指出,估計產量將提升25%。

商用衛星影像公司Maxar本週稍早拍攝的畫面顯示,位於寧邊核子研究中心(Yongbyon Nuclear Research Facility)的一座生產濃縮鈾工廠正在擴建。

美國加州密德伯里國際研究學院(Middlebury Institute of International Studies)東亞禁止核武擴散計畫主任路易斯(Jeffrey Lewis)告訴CNN,這些改變可使北韓武器級核子原料的產量提升25%。

他說:「寧邊最近的擴建,可能反映出北韓打算增加生產製造武器所需的核原料。」並指出正在進行的施工,與先前致力於增加設施占地的作法一致,目的都是為了容納更多離心機,並且每年提煉更多的鈾。

路易斯說:「新增的區域有1000平方公尺,足以再容納1000台離心機。新增的1000台離心機,將使工廠生產高濃縮鈾的能力提升25%。」

他告訴CNN,如果北韓升級那座工廠目前使用的離心機規格,「可能會大幅提高工廠的產能」。

兩名熟知內情的消息來源表示,美國官員已知悉目前寧邊濃縮鈾工廠的動態,並坦承事態的發展可能顯示,北韓打算增加武器級鈾的產量。

美國國家安全會議(National Security Council)、美國國防部(Department of Defense)、美國國家情報總監辦公室(Office of the Director of National Intelligence)和美國中央情報局(CIA)都婉拒就此發表評論。