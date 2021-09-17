大陸央視新聞17 日報導，當地時間9月16日，中國駐美國大使秦剛出席全美各地僑界舉辦的線上歡迎暨喜迎中秋國慶活動並發表致辭，希望大陸在美僑胞繼續做中國發展的參與者、中美關係發展的促進者和自身權益的維護者，並表示中方將致力根除導致在美華裔感到不安和遭遇不公的因素。秦剛稱讚旅美僑胞為美國經濟發展、科技進步和社會繁榮做出了卓越貢獻，成為美國多族裔大家庭中不可或缺的一部分，並理應得到充分的肯定和尊重。但是，近年來美國內仇亞仇華情緒上升，華僑華人在美生存發展面臨更大挑戰，讓人十分痛心。

秦剛表示，中國政府將一如既往積極推動美國政府遵照兩國元首達成的共識，採取切實行動改善中美關係，從根本和源頭上消除導致在美華裔感到不安和遭遇不公的因素。中方也敦促美國政府採取切實有效措施，保障包括華裔在內各少數族裔群體的合法權益。

秦剛提出三點希望與大陸僑胞共勉：一是希望在美僑胞繼續做中國發展的參與者；二是希望在美僑胞繼續做中美關係發展的促進者，充分發揮自身貫通東西、聯結中美的獨特優勢，積極促進中美交流與合作；三是希望在美僑胞繼續做自身權益的維護者，更好地展示自身價值與貢獻，更好地表明立場與主張。

秦剛表示，作為駐美大使，他將為促進中美關係改善和發展、維護僑胞福祉而竭盡全力。