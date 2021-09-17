桃園市三級古蹟壽山巖觀音寺請安奉月老星君，選定17日舉辦安座大典。（廟方提供）

因台灣結婚、生育率逐年下滑，桃園市三級古蹟壽山巖觀音寺請安奉月老星君，選定17日舉辦安座大典，象徵月老牽線、佛賜良緣，把雙方「揪愛在一起（917）」，為未婚信眾找到合適對象。

廟方表示，將供未婚男女祈求姻緣，並製作活動意願調查表供前往求緣的未婚信眾填寫連絡資訊，廟方每年將規畫各種相關主題，舉辦未婚聯誼活動時，通知有共同興趣的未婚信眾參加，透過聨誼互動結識，並在神明的見證下，找到適合自己的另一半，喜結良緣。此外，廟方預計也將規畫架設專屬月老網站，讓信眾認識壽山巖的特色沿革及月老星君的故事。

月老星君要怎麼拜才會靈驗？廟方表示，除了帶著一顆虔誠的心向月老星君許下心願，參拜時務必詳述自己喜歡對象的類型，若是心中已經有屬意人選，則要說清楚對方的姓名跟生辰。

廟方表示，拜月老的特殊儀式是：求紅線，但求紅線時也必須先徵詢月老並擲得聖杯後，再將紅線於佛祖爐上方順時鐘繞三圈就可以帶回家，祈禱月老牽線，佛賜良緣。