國民黨立委賴士葆。（報系資料照）

文化部預告修正公共電視法修正草案，明訂行政院長可指定公廣集團董事長。國民黨立委賴士葆表示，民主國家的公視，為了維持公共與獨立性，都與政府保持一定距離，台灣反其道而行，將來政媒合一，公視恐成為像北韓一樣的國家電視台，負責大內宣大外宣的媒體平台。

賴士葆說，蔡政府將人民團體農田水利會強行暴斂搜刮國有，甚至毫不避諱地為自己的惡行在立法院用國會多數暴力之下取得法源，將不法予以合法化。相形之下，公視董座由政府指派根本小事一樁，跟農田水利會會長從民選改為由政府指派如出一轍。

賴士葆指出，民進黨過去在野時要求黨政軍退出媒體，執政後政府的手不只堂而皇之伸入媒體，還讓媒體進入政府、政黨的權力核心，政府用國家資源豢養媒體，彼此水乳交融共生。

賴士葆表示，這次要修公視法，放寬政府補助上限，讓公視財源穩定，加上政府指派的董座，如此一來，政府變成公視的金主，就此失去獨立性和媒體監督的天職，以後就淪為政府經營的媒體。

他批評，民進黨全面執政，不問程序正義，只問政黨利益，政黨與派系竭盡所能鯨吞蠶食國家的資源，幾乎到無法無天的地步。當政黨已經失去理想，不再捍衛起初追求公平正義的價值，握有絕對、極大權力的民進黨就像失速衝撞的列車，讓人憂心國家體制不斷被破壞，如今黨國不分的氛圍，多一家為政黨效力的媒體。