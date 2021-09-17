新北市政府就業服務處與台塑企業今在樹林車站後站廣場聯合辦理專案徵才，釋出多個作業員、電機保養員職缺，其中有不少年輕人到場參加。（蔡雯如攝）

新北市政府就業服務處與台塑企業今在樹林車站後站廣場聯合辦理專案徵才，釋出多個作業員、電機保養員職缺，其中有不少年輕人到場參加。勞工局表示，這次活動有101人投遞履歷，廠商擬錄用55人，媒合率達55％，就服處接下來也將在汐止、中和、板橋、新莊舉辦聯合徵才，預計媒合80家廠商，釋出千個就業機會，盼協助民眾在疫情下度過難關。

勞工局長陳瑞嘉表示，南亞公司是「台塑四寶」之一，隨著電路板產業的載板需求量大增，南亞看好新北產經位置優勢及眾多人才，擴大招募500個職缺，工作地在新北市樹林區，另外也提供其他區域的100個職缺，擴大周邊地區的就業機會，並開出最高起薪4.3萬元的待遇。

新北聯合徵才這次吸引不少民眾前往，一早有大批求職者填寫履歷等面試，其中有不少是剛畢業的年輕人。鶯歌工商商業設計科畢業的林同學表示，在臉書得知求職資訊後，就找來好友一起參加，很期待進入有制度的大公司，父母也很鼓勵來面試。

就業服務處長林澤州表示，今天是降級以來第一場專案徵才，求職人潮多，南亞過去徵才大多是自辦，因應電路板產業升級擴大招募，這次開出的職缺大多在樹林、泰山，少部分在桃園龜山地區，希望延攬在地人才。

林澤州說，就服處推動「線上及實體」徵才，未來將接續辦理5場聯合徵才，包括9月23日汐止連興廣場、9月24日中和民德市民活動中心、9月28日板橋和平公園市民活動中心、9月29日新莊中港大排願景館廣場及新店中央市民活動中心，徵才活動將媒合80家廠商釋出1825個工作機會，歡迎民眾參加，若有問題也可至「新北市人力網」或撥打專線詢問。