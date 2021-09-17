歡慶中秋，桃園市議員朱珍瑤特別到八德天使發展中心舉辦文旦彩繪活動，並致贈無毒性次氯酸消毒劑200份，在佳節前夕陪伴身心障礙的大小朋友。

朱珍瑤表示，八德天使發展中心是1986年由來自愛爾蘭的天主教聖高隆龐會神父陳發義、方嘉安、林嘉瑞等具特殊教育專長背景的傳教士共同創辦，後向政府正式申請立案為天使啟智日間托育中心，提供八德區心智障礙大小朋友學習成長的園地。

朱珍瑤說，疫情期間八德天使發展中心還是每天直播三門課程，陪伴天使們快樂成長，現在疫情暫緩逐步開放小團體課程，自己得知後便趕緊聯繫舉辦彩繪柚子活動，透過充滿啟發與創意的彩繪柚子活動，來陪伴大小天使們度過疫情下的中秋。

朱珍瑤指出，自己具專業護理背景，在相關領域繪畫治療也是一種非常重要的兒童早療與心理治療技巧，而且適用各年齡層，目前也廣泛運用於心理醫學上，透過繪畫的方式和自己的潛意識對話得到舒壓與找到情緒出口，建議市民除中秋應景畫柚子也可以嘗試拾起畫筆，在疫情之餘也可以多一個紓壓和休閒的管道。