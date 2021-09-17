西門國小學生觀察紀錄動植物2。(西門國小及明禮國小提供)

西門國小學生討論規劃西門山的路線。(西門國小及明禮國小提供)

花蓮縣明禮國小學生觀察台灣狐蝠食用植物的痕跡。(西門國小及明禮國小提供)

自新冠疫情爆發以來，台灣學子們在防疫措施限制下，部份的學習受到一定程度的限制與影響，其中最受到限制的學習，當屬戶外教育的學習。然而，桃園市西門國小有一群師生，決定將山林移動回學校，讓學校裡就能進行戶外教育；師生們利用早自習、午休及課餘時間，觀察並紀錄校園及校園週邊的動植物，老師教導學生台灣關於山林的知識之餘，還讓學生運用平時所學，充分利用學校內外的環境空間，讓學生們設計出郊山、中級山、百岳等三條路線與行走的時間，打造專屬西門國小的「西門山」。

依據教育部〈國民中小學辦理戶外教育實施原則〉規定，國中小學每學期應至少辦理一次戶外教育，教育部也設置了戶外教育的網頁、準則，用以協助教師進行有效的戶外教育。然而，疫情之下的戶外教育無法如往常般實行，日本甚至出現了讓學生背著背包觀看影片，充當戶外教育的情況。就此觀之，在疫情尚未能出現確保學生不會染疫的管制措施前，學生的戶外教育如何實施，自是教育主管單位及所有教育人員無可迴避的議題。

值得一提的是，桃園市西門國小有一群師生，決定將山林移動回學校，讓學校裡就能進行戶外教育。在老師的引導下，西門國小604的學生利用早自習、午休及課餘時間，觀察並紀錄校園及校園週邊的動植物，學生這時候才發現自己有如「最熟悉的陌生人」，對每日所處的生活環境是如此陌生。

此外，老師還利用玉山國家公園的線上導覽，教導學生台灣關於山林的知識，讓學生將之前調查的動植物與山林動植物對照，才真正理解到不同環境會塑造不同的生態體系。在具備山林與平地的生態知識後，這群學生在不使用工具的情況下，運用平時課堂所學，測量規劃出校園內模擬登山的路線。充分利用學校內外的環境空間，604的學生設計出郊山、中級山、百岳等三條路線與行走的時間，打造了專屬西門國小的「西門山」。

結合學校既有的自然環境與建築，西門國小的師生發揮巧思打造了「西門山」，在西門國小裡與校園週邊有許多高達三層樓的林木，校園內外亦有許多綠色植哉，這種得天獨厚的環境，讓師生在「西門山」行走時更為有感。

在過程中學生發現學校周邊有蝙蝠出沒，因此與花蓮縣明禮國小師生合作，認識台灣特有種蝙蝠-台灣狐蝠，透過明禮國小師生的介紹，讓西門國小的學生第一次見到台灣狐蝠的真面目。對於疫情限制下進行跨校的另類戶外教育，學生表示覺得很新奇，可以深入的認識校園週邊的動植物生態，並由自己打造了一條「登山健走」的路線，是很特別的學習體驗。

學校的老師說，希望藉由這種方式，讓孩子能夠去探索、調查、體驗進行戶外教育，重點在於孩子能夠體現108課綱的素養學習，為自己的學習紮下更為深厚的基礎。