台北市議員鍾沛君。（張鎧乙攝）

台北市8月3日開放餐廳內用，市議員鍾沛君接獲業者陳情，乖乖配合防疫設置隔板、拉開桌與桌間距，連續3天被檢舉5次，員警到場發現結果都合格，她質疑本該肩負治安重責大任的員警，卻淪為隔板糾察隊。北市府對此回應，將請北市警察局精進做法。

7月27日起全國降級為二級警戒，指揮中心宣布室內用餐指引規定，北市從嚴辦理，餐飲業犧牲部分營業面積，設置隔板，並拉開桌與桌間隔來落實防疫。鍾沛君接獲大安區某川菜名店陳情，配合指引仍遭惡意檢舉。

鍾沛君指出，9月11、14、15日，該店3天就累積被檢舉5次，員警到場量測隔板間距，消費者吃飯吃到一半無奈幫忙員警拿捲尺，結果均為合格，卻無法換來平靜。店家苦不堪言，照規上門的值勤員警也很無奈，本該肩負治安重責大任，卻淪為隔板糾察隊。

她表示，根據商圈統計，三級警戒期間台北東區歇業、停業店家逾190家，還在營業且守規定的業者更應受到合理的保障。柯文哲曾說，中央的隔板政策「這一聽就知道執行上有困難」，北市把關疫情之際，應該精進執法作為。

對此，柯文哲在議會施政報告時回應，這已經擾民了，應該採取抽查；副市長黃珊珊說，會請警察局精進做法。