Google Maps導航的便利性是駕駛的一大福音，還可啟用語音導航來得知路況、轉彎和適合的路線，但近期歐美地區的導航系統卻傳出災情，原本設定的人聲突然轉換成「低沉的印度腔男聲」，過程中斷斷續續的，兩種人聲隨機播放，情形詭異讓用戶懷疑自己是不是被駭客入侵了？

1名加拿大用戶日前在社群平台推特（Twitter）上發推文提問，「只有自己的語音導航突然隨機切換成印度人聲嗎」？

貼文一出後，許多網友回報也有同樣的情形發生，讓原PO知道自己「不是一個人」；此外，這項錯誤不僅在加拿大發生，美國、歐洲等地區都有這種情形發生，在美國論壇Reddit上，不少鄉民回報錯誤，詭譎的人聲讓用戶不寒而慄，「昨晚開車時，這個聲音一直跟正常女聲不間斷的切換，結果今天全部變成這個聲音」、「我以為手機被駭了，更新IOS後還是一樣」、「我以為是我按錯什麼了」。

隨著越來越多的用戶回報問題，Google官方回應團隊目前正在修復這個Bug，並向受影響的用戶致歉，後續將會推出更新修復；除了歐美地區的Google Maps以外，中文導航目前尚未看到此問題發生。