美國利率決策會議召開在即，現階段操作宜慎。美國聯邦公開市場委員會(FOMC)將在9月21日舉行為期兩天的利率決策會議，專業財經媒體-華爾街日報報導，依聯準會官員近期公開聲明，預估聯準會將在11月開始減少債券購買，而聯準會主席鮑爾可能就在9月21日和22日的FOMC會議發出信號。對於美股投資部位較大，且較擔心短期波動的投資人，可利用元大S&P500反1(00648R)國泰美國道瓊反1 ETF(00669R)等美股反向型ETF，適時進行避險與短期操作。

元大S&P500反1研究團隊表示，今年以來，聯準會是否開始進行縮減購債，一直是市場擔心的話題，且觀察今年以來已召開的五次利率決策會議，在會議時間前後幾個交易日，美股通常震盪加劇，跌多漲少。鑒於聯準會量化寬鬆(QE)退場的攤牌時刻，逐漸逼近，股市波動加大的機會增加。

統計今年以來美國聯準會已召開的五次利率會議前後的美股表現，計算期間分別為每次會議決議公布前兩個交易日與當日，以及後一交易日，共四個交易日的累積表現，S&P500指數於這五次利率會議召開前後期間內全數走低，跌幅介於0.12%~3.49%不等，且單日跌幅曾達到2.57%。因此，面臨短期盤勢可能趨於震盪，投資人宜對自己的資產部位綁好安全帶，小心為上。

不過，需要特別提醒的是，反向ETF追蹤標的指數「單日」反向一倍報酬，複利效果特性會使長期表現與原型指數的反向一倍累積報酬有所差異，而且反向ETF收取的經理費、保管費，以及每日重新再平衡滋生的交易成本，都是投資人需承擔的成本費用。因此，反向ETF僅適合短期交易操作或可以持續留意行情變化的投資人，操作時須謹慎評估自身風險屬性與商品適合度，並嚴設與執行停損規劃。