雲林縣台西鄉20年來人口持續流失，去年一整年新生兒只有116人，多年來死亡數大於出生數、遷出數大於遷入數，目前總人口數是2萬2732人，台西鄉公所決定今年起發放1萬元「新生兒金讚禮金」，鼓勵鄉親增產報國，從今年1月1日追溯生效。

鄉長林芬瑩、台西代表會主席李文來、全體代表及村長17日首次放「新生兒金讚禮金」，有4名新生兒家長領取。

台西鄉公所提案、鄉代會通過每名新生兒發放1萬元禮金，追溯至今年1月1日。（周麗蘭攝）

林芬瑩表示，雖然該鄉財政困難，為鼓勵生兒育女提振該鄉總人口數，公所編列預算，厚植該鄉人口長期發展的需求，感謝代表會全體代表為長遠人口政策考量通過提案，讓公所據以執行，預期可強化該鄉經濟動能，減輕家庭經濟負擔。

台西鄉人口原本就外流嚴重，近20年前人口數曾接近2萬9000人，但10年前已跌到2萬5820人，到今年八月剩2萬2732人。每年新生兒人數也從10年前的200人減到去年只剩116人。

台西鄉公所提案、鄉代會通過每名新生兒發放1萬元禮金，只要出生1個月內在台西鄉辦妥戶籍登記者，而父母任一方遷入滿1年，或曾在本鄉設籍並出生登記者遷入滿6個月，即可攜帶父母雙方身分證及印章，到公所社會課申請，符合資格通過申請者可得讚禮金1萬元，追溯至今年1月1日。

新手爸爸戴姓男子表示，當爸爸後才知道養小孩很不容易，領到1萬元很有幫助，可以用來買小朋友尿褲、奶粉。已經生育2個寶寶的丁姓母親說，將用來買小孩需要的東西。