110年中秋節連續假期自9月18日起至9月21日止為期4天，林口警預判9月17日12時起，轄內國道交流道緊鄰之主要平面道路（泰山區新五路、林口區文化一路及文化北路交流道口）將湧現連假出遊車潮，於今（9月17日）日11時起即規劃交通疏導勤務；另於9月18日上午6時至12時，於國道1號林口A、B南下交流道口進行高乘載管制措施，以維護交通車流順暢。

中秋連假出遊恐湧車潮，林口警超前部署謹慎以待。(林口分局提供)

林口警分局於連假規劃交通疏導勤務提前部署警力，協助交通流量疏導工作。針對轄內泰山、林口之重要道路口（如泰山區新五楓江路口、林口區文一八德路口及文北八德路口等）實施交通疏導，料將湧現大量出遊及返鄉車潮，為避免因塞車而打亂出遊興致，敬請民眾提早出門、配合員警之疏導及管制措施並注意行車安全，亦建議民眾能多利用大眾運輸交通工具。

於高乘載管制時段內，僅允許大客車、計程車（含多元化計程車）、持有身心障礙證明或孕婦證明（同時出示孕婦健康手冊及附照片身分證明）之小型車、乘載3人（含）以上（含駕駛及小孩）小型車駛入，經確認無誤後即予放行。

林口警分局長陳忠龍表示為提供民眾順暢之中秋佳節連續假期，將善用遠端監視系統，針隊所轄易壅塞路段周邊監視器畫面全面監看，全盤掌握轄內各重要道路及路口交通狀況，如有發現道路塞車狀況，即採取「快速到位」方式派遣警力到達現場實施疏導，讓民眾有個順暢美好的假期。