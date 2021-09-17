王力宏日前從美國搭機返回台灣，昨（16日）解除14天隔離出關，但仍有7天自主健康管理，但人緣好的他受邀前往徐若瑄家中作客聚餐，聚會同時也拍下開心合影PO到社群，因而被網友抓包是防疫破口。

王力宏16日隔離出關後，同事好友拍下他出關的影片放到社群，而王力宏開心表示：「出關了！感謝隊友們半夜出現給我大驚喜！」，緊接著，徐若瑄為慶祝王力宏出關，邀請陳子鴻和陳建州、范瑋琪夫妻到家中作客，而徐若瑄為展現作菜手藝，以明太子茶泡飯來宴客，在開心之餘不免和大家合照，但照片PO上社群就引來網友熱議。

因據指揮中心表示，隔離14天結束仍有7天自主健康管理，自主健康管理期間可以正常生活，但應該避免出入公共場所，外出也要全程佩戴醫用口罩，並且在自主健康管理期間，禁止聚餐、聚會或參加大型活動。

對此，王力宏被網友提醒後也在社群寫下「謝謝網友及媒體們的提醒，我真的疏忽了解隔離後的七天自主健康管理，對大家都很抱歉。」徐若瑄則表示：「謝謝網友和媒體的提醒，這個好朋友聚會，我們疏忽了相關防疫規定與其嚴重性。對不起，非常抱歉，也保證以後不會再發生，特此向大眾致歉。」

黑人和范范17日回應：「未注意好友的防疫自主健康管理相關規定，深感抱歉，未來我們一定會更加注意，也謝謝大家的提醒。」

當天一同在場的陳子鴻17日表示，去聚餐是之前受到徐若瑄的邀約，他當時完全不知情王力宏還在自主健康管理，起初只是得知王力宏隔離結束了，好朋友們很久沒見到，大家約時間開心聚餐，他今天也在家已做完快篩，確認是陰性，並透露近期因為工作都需要出示快篩陰性證明，剛好今天要做快篩，自我檢查安全第一，希望大家平安沒事、疫情趕緊消失，恢復正常生活工作。

黑人和范范也透過經紀人表示：「未注意好友的防疫自主健康管理相關規定，深感抱歉，未來我們一定會更加注意，也謝謝大家的提醒。」