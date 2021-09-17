英國第5艘機敏級（Astute Class）潛艦「安森」號（HMS Anson）下水

隨著澳洲和美英達成協議，將展開核動力潛艦計畫，可以想見，未來坎培拉的潛艦會很像這兩國的最新版潛艦。

CNN新聞網17日的分析指出，美英海軍有攻擊和彈道飛彈兩種潛艦，並都採用核動力。不過，兩種潛艦的用途卻截然不同。澳洲要買的是用途廣泛的核攻擊潛艦，而它們也是美英潛艦隊的骨幹。美國海軍說，攻擊潛艦在於搜尋，並摧毀敵方的潛艦和水面艦。它們可藉「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈，還有特種作戰部隊 （SOF）投射力量。

此外，它們能執行收集情報，監視及偵察（ISR），支援戰鬥群等任務，並從事水雷戰。美國有53艘攻擊潛艦，在3級潛艦中，最新的是為數19艘的維吉尼亞級（Virginia class）潛艦。它們武裝了數十枚「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈和魚雷，巡航時速超過46公里，並能無限制潛航。唯有艦上132名人員需要補給時，才需要結束潛航。

而英國的4艘機敏級（Astute Class）潛艦速度比美國的更快，它們的潛航時速可超過56公里，武裝的也是「戰斧」巡弋飛彈。英國皇家海軍在官網上說，「戰斧」IV是這款飛彈的最新版，射程遠超過1000英里（近1610公里），能在飛行途中瞄準新目標，並能把戰場影像傳回母艦。

而在澳洲設法保護北方水域免受任何海軍威脅，並向南海投射力量之際，這種火力和續航力就是它想要的。事實上，美澳都想削弱中方的影響力，並維護南海自由航行權。不過，要研製核動力潛艦，並加以部署，可能需要數十年。美英澳周三宣布的３方核潛艦協議，只提供了為期18個月的研究，以了解如何能以最好的方式，為澳洲打造核動力潛艦。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）說，新潛艦可能要到2040年才能入列。然而，美國海軍潛艦前指揮官、現任新美國安全中心（Center for a New American Security）研究員蘇加特（Thomas Shugart）說，以目前印太的安全狀況來說，澳洲可能希望，這些潛艦能快點服役。