跨境電商巨頭亞馬遜17日在杭州舉辦「全球開店杭州跨境電商園升級盛典」，亞馬遜全球副總裁、亞馬遜全球開店亞太區執行總裁戴竫斐談及亞馬遜封號潮指出，亞馬遜共封禁總計600個大陸品牌的銷售，約3000個賣家帳號，並指相關帳號均有多次反復濫用評論行為。

澎湃新聞引述戴竫斐表示，亞馬遜過去曾對於反復濫用評論行為給出多次警告。大陸賣家在亞馬遜平臺的銷售額占比並沒有發生改變，希望能夠更好地維護消費者的權益，也是保證賣家在亞馬遜有好的營商環境。

港媒引述對外經貿大學教授王健表示，大陸部分企業存在刷單和索要好評等違規行為，而亞馬遜可能存在一刀切的現象。亞馬遜正在調整規則，並且擁有歐美成熟消費市場的平台優勢，封號潮導致深圳等地大量跨境電商企業關門歇業和倒閉，這是一個大的教訓。

王健建議，大陸跨境電商企業出口平台要多樣化，建立完善的跨境電商綜合服務體系，支持大陸平台建設和發展自己的服務體系。