導演瞿友寧赴靈堂致意。（粘耿豪攝）

王彩樺赴靈堂致意。（粘耿豪攝）

曾敬驊赴靈堂致意。（粘耿豪攝）

阿西赴靈堂致意。（粘耿豪攝）

魏德聖赴靈堂致意。（粘耿豪攝）

六月、李易夫妻赴靈堂致意。（粘耿豪攝）

白家綺、吳東諺、林道遠赴靈堂致意。（粘耿豪攝）

楊祐寧赴靈堂致意。（粘耿豪攝）

陳庭妮赴靈堂致意。（粘耿豪攝）

莫允雯赴靈堂致意。（粘耿豪攝）

李燕赴靈堂致意。（粘耿豪攝）

金鐘戲王龍劭華14日驟逝，享壽68歲，家屬追思靈堂17日起開放親朋好友弔唁。楊一展在電影《孤味》中與龍劭華共同飾演「缺席的父親」一角，他17日也到場致哀，離開時哽咽地說：「我沒有想到說會突然發生這種事情，本想低調一個人默默來送龍哥最後一程，雖然跟龍哥共事不久，但跟他演戲真的是很過癮，心裡會有很多漣漪。」

楊一展稱讚龍劭華是非常好的前輩，會提攜後輩，「我希望來世還能跟龍哥一起共事，也希望大家多重視資深藝人，因為他們都是國寶，不要每次都是新聞發完就被淡忘。」他認為少一個國寶，就沒人提攜後輩，演藝圈會出現大斷層，演員的表演就不會進步。

陳博正（阿西）認為若來是有緣，大家還會相見，希望龍劭華可以安心放下、一路好走，他說：「不管家人還是朋友，有緣想在一起還是會見面。」並表示與龍劭華合作過很多次，不過也不太記得是哪些作品，至於2人最近一次見面的時間，陳博正透露私下與龍劭華沒有太多聯繫，工作上比較有交集。而今年66歲的陳博正也透露目前身體狀況還不錯，直言：「我目前走不了啦！」

導演瞿友寧帶著《花甲男孩轉大人》王彩樺、劉冠廷、江宜蓉、海裕棻等演員，及《刻在你心底的名字》的曾敬驊等人也赴靈堂致意，隨後李燕、李佳豫、涂善存、導演魏德聖、李易和老婆六月、吳東諺和老婆白家綺、莫允雯、陳庭妮、林韋君、楊祐寧和張軒睿等人也紛紛到場悼念，隨後便迅速離開。