台灣疫情爆發，經濟受影響，勞動部6月時推出勞工紓困貸款10萬元方案，短短4天就超過百萬人申請，三個月後有網友詢問當初申辦紓困，是否會影響申辦房貸條件？貼文一出引熱議，更有一名金融業務分析，就銀行來說，很多銀行是真的不愛有紓困貸款的客戶，所以要慎選。

一名網友15日在臉書《買房知識家（A你的Q）》發文表示，因為有意購屋打算要辦貸款，並好奇詢問，「政府紓困貸款10萬元，到底會影響房貸貸款多大？」。

貼文一出引起網友討論，許多網友表示沒有影響，「我沒影響，還貸到8成5」、「我的房貸人員說不會影響」、「我去年有辦紓困，去年8月買房，完全不受影響，不過我只有這一筆貸款」。

不過也有許多網友覺得會有影響，「我那時有被刁難，他們的回應是說，我都需要借這10萬了，那我有什麼能力繳這幾百萬」、「剛剛問銀行朋友百分之百會影響」，其中一名金融業務表示，就銀行來說，很多銀行是真的不愛有紓困貸款的客戶，所以要慎選。