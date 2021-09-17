來自俄羅斯的模特兒安妮，身材火辣，也跨足電視劇演出和活躍於談話性綜藝節目，更經常學習各種才藝，相當努力，她從2014年到台灣讀書，終於在2020年取得台灣永久居留證；一直以成為台灣人感到開心的安妮，2年前參加哈孝遠婚宴，特地打扮卻遭罵「沒禮貌」，讓她傷心許久，日前才透露當初打扮得漂亮的真相。

安妮有洋娃娃的外貌，在演藝事業上求好表現，因此對每一次表演都用盡全力，也讓觀眾留下好印象，但安妮其實兩年前參加哈孝遠婚禮，因為服裝關係被罵「沒禮貌」，更變成出席婚禮的不良示範，讓她很無奈；日前安妮在節目《今晚開讚吧》提到此事，無奈表示再也沒穿過那件洋裝。

2019年安妮參加哈孝遠的婚宴時，穿了一襲紅色胸前開深V又高衩的紅色洋裝，展現她模特兒級的身材外，還意外成為現場鎂光燈焦點，但也因為這樣被認為是不尊重新娘「很沒禮貌」，甚至被狠批「以為妳是走紅毯嗎」；她無奈地透露，在國外參加婚禮就是要打扮得漂漂亮亮，這樣對新人才是有禮貌，婚宴當天她幾乎沒吃到東西，都在和其他男星熱舞，玩得超嗨，因為她在國外時就是如此。

安妮也在節目中拿出那件「沒禮貌」的洋裝，她表示「我只有穿過一次，我到現在都不敢穿」，而主持人小禎看到洋裝第一反應，直言「這件就是新娘穿的啊，送客穿的，超辣」；最後小禎也替安妮說話，透露國外根本沒有什麼「不能穿得比新娘還漂亮」的潛規則，最多有不要穿白色服裝的習慣。