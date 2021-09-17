網紅四叉貓「劉宇」日前至台北市禾馨診所檢驗疫苗抗體，遭北市衛生局依涉嫌違反醫療法介入處理，最高可對診所開罰25萬，國民黨多名議員砲轟中央，籲市長柯文哲捍衛民眾檢測抗體的權利，別當蔡政府的打手，也要求北市開放民眾自費檢查，柯也當場允諾「可以」。

劉宇日前在網路分享接種第一劑高端後15天的抗體報告，但數值明顯偏低，也透露該家醫療院所就是禾馨，中央流行疫情指揮中心對此表示，目前並未開放民眾自費檢測抗體，北市衛生局也說倘若診所涉及違法，就可能依法開罰。

柯文哲今日前往議會進行施政報告時，議員游淑慧質疑，許多國家都鼓勵民眾自費檢驗有無抗體，因為接種後還是有5％民眾沒有抗體，「民眾當然有權知道，現在穿得是避彈衣還是羽絨衣，到底是高端還是雲端。」

游淑慧表示，她不知道中央為何不准市民前往檢驗，還說只能限定在12家醫事機構，但北市立聯合仁愛醫院也在其中，究竟只有對機組人員開放，還是一般民眾也能去驗？衛生局長黃世傑則回應目前只對機組員。

黃近一步解釋，因為這是自費的部分，所以就像核酸檢測（PCR）一樣有指定醫院，非指定醫院就不能做。游則反問，既然仁愛醫院可以驗抗體，可否開放給台北市民自費檢驗，為什麼中央不開放市民可以驗？這樣合理嗎？

柯文哲對此表示，一般要申請健保的北市才會管制，自費的範疇也要經過衛生局核定。但游淑慧認為，北市府應該要考慮自費讓民眾檢驗，黃世傑則承諾會回去研議、儘速辦理，柯文哲接著補充，只要自費項目核准後就可以做。

議員羅智強也說，禾馨的錯來自於「驗出高端疫苗抗體太低」，根本無關傳染病防治法；議員秦慧珠也說，中央因為高端疫苗被檢驗出抗體太低，因而惱羞成怒，結果北市府變成打手，她認為目前政府就是不讓民眾檢驗，要求市府想辦法開放自費檢驗抗體，柯也允諾「可以」。