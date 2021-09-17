台中銀(2812)統籌主辦天威公寓大廈管理維護公司5年期8億元聯合授信案，雙方今（17）日完成簽約儀式，資金用途為興建學生宿舍後由朝陽科大承租，以提供學生優質住宿環境，達到學校、學生，投資興建業者及銀行團四贏目標。

台中銀指出，此次聯貸案目標額度8億元，因參貸行認同肯定本案具前瞻發展利基而踴躍支持，致擬參貸金額共計達14億元、達目標額度的1.75倍，見證銀行團高度肯定與支持投資興建業者。

天威公寓大廈管理維護公司推出的「朝陽科技大學學生宿舍興建計畫案」，基地位於台中市霧峰區尖後段、距離朝陽科大約3公里，規畫興建地上5層的獨棟、雙拼別墅型學生宿舍39棟及1棟管理中心，共計2262個床位，自明年9月起提供朝陽科大學生入住。

此計畫案透過產學合作打造新世代學生住宿環境，改善宿舍基本設施及完善公共空間，提升宿舍品質與數量，賦予學生宿舍共同學習、同儕交流等機能，成為學校環境外學習延伸處，並配合母公司天威保全專業保全能力加強管理效能，提供舒適、安全便利的居住環境。

台中銀善盡企業社會責任，今年參與多項環境、社會及治理（ESG）相關產業及建設等融資專案，並積極投入危老重建、公共工程、工業區土地開發及自辦市地重畫等融資案，協助城市與地方均衡發展、籌組多件聯貸案，獲得授信戶與合作參貸行認同。