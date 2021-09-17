中秋節前夕，台中市警友第四辦事處主任江敏賢至中市警第四分局關心慰問，贈茶具組賀節。（民眾提供／盧金足台中傳真）

中秋節前夕，台中市警友第四辦事處主任江敏賢至中市警第四分局關心慰問，感謝中秋連假月圓人團圓的時刻，警察犧牲假期堅守崗位，維護轄區治安、交通的辛勞，特別請廠商客製行動泡茶組，讓員警公餘可以放鬆品茗。

警察24小時全年無休，肩負維護社會治安及交通安全的重責大任，江敏賢說，每到重要節日，就是警察最忙碌的時候，感謝警察局第四分局員警努力與付出，無論在治安、交通及為民服務等工作上，表現都非常到位，地方民眾無不給予肯定與讚許。

江敏賢表示，為讓勞苦功高的警察享有過節的氣氛，特地請轄內廠商趕工製作3百多份行動泡茶組，中秋前節前夕贈送員警。

行動茶具組輕巧又不失質感的外型，外出攜帶機動性強，就像警察工作一樣，隨時待命；但忙碌之餘也別忘了放鬆紓壓，充好電力再出發。

台中市政府警察局第四分局分局長許明耀感謝警友第四辦事處強大的後勤支援，第一線員警收到茶具中秋禮非常有感，讓轄內居民免於恐懼、安居樂業就是對支持警察的警友們及地方民眾最好的回饋。

警方也呼籲民眾外出時務必全程佩戴口罩、切勿群聚，遵守防疫政策及措施，團結共同戰勝病毒，維護你我美好的家園。