遊戲橘子代理、日本遊戲大廠Cygames與子公司‎Citail共同研發的全新彈珠台動作RPG手遊《彈射世界》將於9月20日推出【寄居蟹船長 超級】可取得全新★5裝備、以及【裝備精選轉蛋】★5裝備「伏特鎮壓者」機率上升中！此外，官方搶先預告9月24日將推出繁中版獨家活動【討伐暴走奇諾】有機會取得「星導石」700個及「夢想紋章」*21，同步釋出【新角色精選轉蛋】敬請把握！

《彈射世界》多人協力BOSS「寄居蟹船長 超級」、搶先預告繁中版獨家活動！

《彈射世界》將於9月20日中午12:00推出【寄居蟹船長 超級】，成功討伐BOSS可取得「寄居蟹船長的紫幣」，蒐集指定數量可兌換全新★5裝備「海淵鋏爪」、「海淵棘刃」及「海淵殼盾」。此外，9月24日中午12:00至10月1日11:59，將推出繁中版獨家活動【討伐暴走奇諾】活動期間每日完成指定任務並達成SS評價，可獲得「星導石」100個及「夢想紋章」*3，敬請把握！

《彈射世界》超級難度BOSS「寄居蟹船長」登場

限時開放「裝備精選轉蛋」、★5裝備機率UP！「新角色精選轉蛋」★5新角色即將登場！

《彈射世界》裝備精選轉蛋

9月20日中午12:00至9月27日11:59開放【裝備精選轉蛋】：★5「伏特鎮壓者」、★4「四巴紋之盾」、★3「電能短劍」機率上升中！

★5「伏特鎮壓者」

從動盪的迷宮中發掘到的異世界絕品。據說任何大魚都能一擊斃命，帶著雷電的漁夫獵槍。

★4「四巴紋之盾」

從動盪的迷宮中發掘到的異世界珍品。盾上所刻的紋飾象徵的是原住民信仰中流傳的雷電化身。

★3「電能短劍」

從動盪的迷宮中發掘到的異世界精品。總是帶電的短劍，摸到就會全身麻痺。

9月24日中午12:00至10月1日11:59【新角色精選轉蛋】全新角色登場，其中，★5「賽拉」、★4「琪莉」「索薇」、★3「哈莉夏」機率上升中！

《彈射世界》新角色精選轉蛋

★5忠義的撞針「賽拉」

在法律與秩序的守護者──「保安隊」擔任首席的機人女性。CV：悠木碧

《彈射世界》忠義的撞針「賽拉」

★4愛哭的女槍手「琪莉」

熱愛射擊的女孩。CV：木野日菜

《彈射世界》愛哭的女槍手「琪莉」

★4發狂的精靈藥師「索薇」

曾是位研究死者復活藥的精靈使少女。CV：新井里美

《彈射世界》發狂的精靈藥師「索薇」

★3和諧的治療師「哈莉夏」

著重在為人調養身心靈的治療師，修習了沙漠世界的傳統醫療術。CV：貫井柚佳