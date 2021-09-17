大陸中秋節假期前夕，A股反覆造好。上證指數17日收漲6點，終止連跌3日。兩市成交合計縮減近一成至人民幣（下同）1.34兆元，是連續第43日超過兆元。總結本周，滬指累計跌2.41％，終止連升3周。

香港信報報導，上證指數17日早段升13點，漲幅為0.38％，高見3620點，隨後走跌，跌37點，跌幅為1.05％，低見3569點，最終全日收市報3613點，升6點，漲幅為0.19％，成交額為6288.34億元。

深成指跌121點，跌幅為0.85％，低見14136點後買盤湧現，止跌回升，高見14383點，升125點，漲幅為0.88％，全日收市報14359點，升101點，漲幅為0.71％，成交額為7143.28億元。

滬深300指數報4855點，升48點，漲幅為1％，創業板指數報3193點，漲64點，漲幅為2.06％。

各類股個別發展，醫療器械股漲逾5％，電力股升逾4％，釀酒股升逾3％，生物製藥股升逾2％，金融股靠穩。煤炭股挫近5％，有色金屬股跌近3％，鋼鐵股跌逾2％，石油、水泥、化工、房地產股偏軟。

20至21日為大陸中秋節假期，金融市場休市。