民進黨市議員周雅玲遭指控詐領助理費，新北地檢署昨指揮台北市調處，兵分5路搜索她的服務處、戶籍地等，檢方昨晚間將周等7人移送地檢署複訊，檢察官認為周涉犯貪汙罪嫌，犯嫌重大，今日凌晨複訊依違反貪污治罪條例向法院聲押禁見周雅玲，另外周的2名妹妹也參與其中，被諭知以10萬、20萬元交保，其餘1名吳姓、2名劉姓親友則被諭知3萬元交保，目前院方正對周雅玲召開羈押庭。

周雅玲曾任台北縣第15、16屆議員，並連任新北市第1至3屆議員，也是汐止前鎮長、前立委周雅淑的妹妹，地方勢力雄厚，也因長期深耕、勤跑地方，鮮少傳出負面新聞，獲得不少選民支持。

檢方表示，周雅玲擔任臺北縣及新北市多屆議員，明知縣議員公費助理補助費用是由新北市議會編列預算支付，並非議員薪資，也非個人實質補貼，但她卻在2009年至去年間，利用多名親友作為人頭，向議會申報公費助理，按月向議會詐領每月薪資2至4萬元不等的補助費，以此詐得數百萬元。