北市有國小生家長反應硬筆書法生字簿有甲醛味，北市教育局證實有接獲部分家長反映，已通知出版社針對有疑慮的部分做更換；新北市教育局表示，因印製北市國小生字語詞簿的廠商與新北相同，教育局為求慎重及維護學童健康，已請廠商將約40萬本生字語詞簿送檢並提供檢驗證明，另也同步將書本送SGS檢驗。

新北市教育局表示，目前尚未接獲家長陳情，但已同步請各校先行暫停使用生字語詞簿，請老師改以其他方式指派作業，若因應學習需要，各校及家長可於教育局自編國小一至六年級生字簿網站製作所需生字。