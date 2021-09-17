台東縣府在富岡漁港增設自願免費快篩站17日首度啟動。（蔡旻妤攝）

台東縣府在富岡漁港增設自願免費快篩站17日首度啟動，前往綠島和蘭嶼民眾持當天搭船船票即能免費接受快篩，實施首日多數遊客都很配合。縣府強調，目前中央未強制要求民眾快篩，但呼籲遊客最好快篩或是打過疫苗再前往離島。據了解，第1班船搭載235人幾乎滿載，有不少人出示疫苗黃卡、快篩或PCR証明，因此，快篩人數不如預期。

船班未到，遊客卻提早2小時到達碼頭，王姓遊客表示，就怕快篩站太多人，趕不上船班，因此提前到達。據了解，中秋連假到來，台東綠島和蘭嶼居民憂心大量旅客入島，造成疫情擴散，要求遊客出示快篩證明或打疫苗證明才能搭船；然而目前中央流行疫情指揮中心並沒有強制要求；部分遊客購買船票時被要求出示證明，有的遊客卻不用，讓民眾搞不清楚到底要不要快篩。

徐姓遊客表示，買票時未被要求出示快篩證明，「不知道海巡人員會不會看？」；張姓遊客則詢問，有規定持快篩證明才能進入綠島？會不會坐船到綠島，又說要有快篩證明才能入島，那不就白跑一趟。據了解，由於多數遊客不清楚買票時就得提出快篩證明、還是上船再提出證明；而登船後也沒有再次檢查確認，因此部分遊客質疑客輪業者未全面做好配套措施。

縣府強調，目前中央並未強制要求民眾快篩，地方也不能強制要求，縣府只能配合離島居民的請求，在碼頭提供遊客自願性快篩服務；呼籲民眾，最好能先快篩或是打過疫苗再前往離島。此外，因應連假人潮高峰，請民眾在搭船前2小時提早快篩，避免人多擁擠。