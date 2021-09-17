自購64萬劑AZ疫苗來了 今下午運抵台灣 16:372021/09/17 中時 范揚光 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 我方自購的AZ疫苗，由華航班機運抵桃園機場，地勤人員將裝載疫苗的冷凍貨櫃卸下。（范揚光攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內正當Delta病毒肆虐之際，我方自購的AZ疫苗17日下午抵台，準備投入防疫行列。 這批自購的64萬劑AZ疫苗由班號CI834的華航班機載運，從泰國曼谷出發後，下午15時25分抵達桃園機場，班機落地停靠機坪後，待機艙內外消毒完畢，地勤人員立刻卸下裝載疫苗的冷凍貨櫃。 地勤人員將裝載疫苗的冷凍貨櫃拖往倉儲。（范揚光攝） 為求時效，海關人員在機邊驗放後，隨即在海關及航警護送下，將疫苗送往醫藥物流冷鏈倉儲存放，在完成檢驗封緘程序後，即可配撥接種。 境外移入11人全部Delta 一人打3劑疫苗還是確診 高端混打莫德納惹議 醫：還不會走就想飛 #疫苗 #自購 #AZ #運抵 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 防疫靠欺騙 蘇揆真敢吹 04:102021/09/17 時論廣場 23日校園BNT將開打 家長幫子女買疫苗險必知3重點 15:062021/09/17 財經 中秋連假快來搭乘 台中首條台灣好行觀光公車上路 15:262021/09/17 生活 莫德納108萬劑 今到貨 04:102021/09/17 財經要聞 立院報告受阻後 蘇貞昌臉書宣布：64萬劑AZ自曼谷起飛了 13:212021/09/17 政治 《通信網路》台灣大＋台大＋iAuto 無人送餐車上陣、共打國際盃 13:092021/09/17 財經 新北莫德納第2劑22至24日接種 侯：採分區、分里、分時段 14:462021/09/17 生活 T1聯盟會長錢薇娟拜會中市府 盧秀燕：樂見台灣籃球蓬勃發展 14:532021/09/17 體育 台灣估值最高的獨角獸將誕生 Gogoro赴美借殼估值650億 04:102021/09/17 財經要聞 台灣Pay振興五倍券 獨享專屬獎 04:102021/09/17 財經焦點 臉書曝莫德納美國登機影片 黃創夏一句話譏蘇貞昌 09:382021/09/17 政治 生活熱門新聞 船難漂流4天！她喝尿哺乳渴成乾屍 2孩緊抱亡母不肯鬆手 - 生活 「家人、男友5月染疫」她未匡列今確診成漏洞？北市回應了 - 生活 22歲嫩妹打莫德納服用這藥物 肺部全血栓 醫嘆恐終生治療 - 生活 第2劑莫德納今起配送 兩類人可接種 - 生活 「蛋黃酥界愛馬仕」飆天價 一盒喊到5000元 陳耀訓回應了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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