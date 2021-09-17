國內正當Delta病毒肆虐之際，我方自購的AZ疫苗17日下午抵台，準備投入防疫行列。

這批自購的64萬劑AZ疫苗由班號CI834的華航班機載運，從泰國曼谷出發後，下午15時25分抵達桃園機場，班機落地停靠機坪後，待機艙內外消毒完畢，地勤人員立刻卸下裝載疫苗的冷凍貨櫃。

地勤人員將裝載疫苗的冷凍貨櫃拖往倉儲。（范揚光攝）

為求時效，海關人員在機邊驗放後，隨即在海關及航警護送下，將疫苗送往醫藥物流冷鏈倉儲存放，在完成檢驗封緘程序後，即可配撥接種。