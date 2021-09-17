蘋果iPhone13將在下周五(24日)正式開賣，德誼數位總經理黃麗容今表示，本次iPhone13在訂價上展現誠意，一如預期，高階Pro系列的在預約期間較受到果粉青睞，佔比高達8成。

黃麗容今受訪時說到，今年4月前在iPhone12系列的帶動下，營收年成長5成以上，今年5月中以來疫情對市場造成顯著影響，德誼的店面多在百貨公司內，所以當時營業成績多少受到衝擊，但德誼積極轉到線上，讓用戶透過線上也可以得到服務，也讓今年同期營業成績相較去年成長5%，且因為今年三級警戒關係，平板相關等銷售也明顯受到拉抬。

黃麗容表示，有別於去年，今年iPhone13系列全四款同步在9月24日開賣，以目前預約數據顯示，Pro(iPhone 13 Pro+iPhone 13 Pro Max)系列佔比8成，符合果粉偏愛高階產品的特性，新色也如預期受到市場青睞。

蘋果本次在iPhone13儘管有市場聲音認為驚喜有限，但蘋果在定價上展現有感升級的誠意，德誼今年iPhone13的預約量相較去年成長1.5倍，其中又以iPhone13 Pro天峰藍最受歡迎，2人當中就有一人選擇天峰藍，又以256G最多人預約，而iPhone13則是以粉色、藍色較多人預約，容量已128G最後歡迎。

德誼今年搭配iPhone13系列新機，推出「五感新體驗」，包括滿足、便利、安心、快捷、時尚，為此也打造出兩個全新線上服務，讓消費者在家中就可以滿足多重需求。另外，德誼明日也將於高雄義享時尚廣場正式開幕，擴大大高雄服務範圍，目前德誼在全台灣門市已經超過40家。