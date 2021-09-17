下周二（21日）是農曆8月15日中秋節，星座塔羅牌專家小孟老師在臉書粉絲團指出，中秋當天也是月亮最圓的時刻，民間相傳月圓為感情順利的象徵，因此，老師公開4大中秋開運法，可幫助一次收獲事業與桃花。

▍1.單身求正緣大法

小孟老師表示，太陰娘娘為「月娘」、「太陰星君」，在中國古代則稱為「月神」，而農曆8月15日中秋節當天為太陰娘娘誕辰。若是單身者，可在中秋午夜將8個蠟燭圍成一圈，再把15條紅線放在圓圈正中間，人在圓圈外，雙手合十朝向月亮禱告，說出姓名、居住地，表明目前單身，希望太陰娘娘能賜下正緣，若在未來一年有遇見正緣，會在明年中秋夜準備月餅與糕點來答謝。

▍2.求愛情大法

有伴者若想讓感情更順利，可在中秋午夜準備另一半的照片，再找一面鏡子照向月亮，鏡子旁置放兩張照片，象徵吸收月神的能量到地面上，讓兩人團圓。小孟老師提醒，必須在鏡子前後左右各點一支香，等香燒完，就能得到月神的祝福。

▍3.求工作開運法：滿月黃金大法

中秋節亦是土地公生日，想要求工作或財運，記得在月圓時，找23枚硬幣排成圓圈，記得人頭面為上，數字朝下，接著盤腿坐進圓圈內，並且在你前方放1個碗，碗內放入黑矅石水晶與白水晶象徵太極黑與白，完成步驟後向上天稟報，小孟老師表示，說出「祈求土地公賜我工作晉升，佑我平安大吉步步高升。」唸49遍後起身，最後將所有硬幣集結起來存入銀行，必能大發利市，扭轉乾坤。

▍4.求財運大法：中秋五路吸金大法

在中秋節當天正中午，找離家最近的土地公廟，先祝賀土地公生辰快樂，接著將5罐礦泉水放在土地公桌上，說出「請土地公賜我五路財水，當我喝完這五路財水，我就能財運亨通，正財偏財樣樣賺。」拜完後，先拿第1罐水向東走8步，喝完水丟棄瓶子，接著回到土地公桌上拿第2罐水，向西走8步，喝完丟棄瓶子，依此拿起第3罐水，向南走8步，喝完丟棄瓶子，再拿第4罐水，向北走8步，喝完丟棄瓶子，最後帶走第5罐水，向回家的路上走15步，喝完水立刻回家午睡，土地公就會賜福給你，小孟老師透露，「有些人祈求完後還會夢見土地公托夢。」