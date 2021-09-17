女星Albee（范乙霏）從《我愛黑澀會》班底出身，擁有甜美臉蛋與C罩杯火辣身材，卻因此讓她碰到騷擾事件，日前她上節目分享自己因為給大眾性感印象，竟然還收到男性生殖器的照片，甚至連搭捷運都遇到癡漢，讓她不堪其擾。

Albee在節目《今晚開讚吧》透露，之前她和朋友在忠孝敦化聚餐，當時因為正逢燈會，國父紀念館站附近非常多人，她在捷運站就發現人擠到幾乎無法呼吸，好不容易擠上捷運，卻發現雙腿間卡了硬硬的東西，由於她穿高跟鞋，高度比較高，以為應該是女性的包包，當下沒有想太多。

Albee遇到電車癡漢。（圖／翻攝自今晚開讚吧YouTube）

沒想到列車開始行進之後，Albee發現她雙腿間的東西竟然在動，一看發現是男生的手，嚇到立刻回頭看是誰，對方也迅速抽手，讓她忍不住直呼「好噁心」，第一次遇到這種事，她只能瞪著對方，不知道該如何反應，見對方出車廂，她也立刻跟上去，「結果他不是離開欸，他是去隔壁兩個車廂上車。」

Albee這才確定對方是在為自己做的事感到心虛，她透露當天穿著馬甲、緊身內搭褲和高根鞋，是她的日常穿搭，沒想到竟然會在人來人往的捷運上遇到變態，回家後她向媽媽訴苦卻沒有得到安慰，回到房間越想越難過還忍不住哭出來。