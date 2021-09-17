北市社會局副局長許秀能（左4）代表侯友宜市長頒贈感謝牌給中華天使心身障才藝展演協會理事長林碧珠（右3）。（社會局提供）

豪美自助餐老闆黃嘉霖展示待用餐便當。（社會局提供）

社團法人中華天使心身障才藝展演協會響應新北市好日子愛心大平台待用餐，捐贈45萬元可提供6400份待用餐，要給雙和地區的弱勢家庭享用，並將餐券授權給雙和社福中心。社會局表示，待用餐平台的有730家，全市29區皆有分佈，以方便弱勢民眾就近取餐。

天使心身障才藝展演協會理事長林碧珠表示，協會於2017年初成立，培育許多身心障礙者，透過才藝展現自信，並經常到社福機構或老人機構公益表演，以娛樂老人和兒少。

林碧珠表示，今年因疫情關係，許多課程訓練及演出紛紛暫停，考量有弱勢民眾受到疫情的衝擊，生活可能更加辛苦，剛好新北市長侯友宜推出好日子愛心大平台待用餐，因此理監事決議，將經費45萬元轉挹注待用餐計畫，並連結豪美自助餐店，共可提供6400份餐點，交由雙和社福中心執行。

新北市社會局副局長許秀能與雙和社福中心主任周桂霙專程到豪美自助餐了解待用餐取用情形。豪美自助餐老闆黃嘉霖表示，他經營自助餐已18年，也希望可以回饋在地，恰好天使心身障才藝展演協會林理事長來商談，以優惠方式提供待用餐，因此陸續提供，凡持有餐券者，會由工作人員幫忙打理一份豐盛的便當。

許秀能表示，新北市自8月25日推動待用餐以來，截至9月16日止，有1003餐飲店家提出申請，經審核通過上架eFOOOD待用餐平台的有730家，全市29區皆有分佈，以方便弱勢民眾就近取餐。

許秀能說，天使心是在計畫後額外連結豪美自助餐店響應，有特別設計兌領餐券，至於其他在eFOOOD平台上的待用餐店，不須餐券，只要生活有需求者即能前往領取，但每天有固定供應餐數，也盼望社會各界將待用餐的愛心和善心留給真正需要的朋友。