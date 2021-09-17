每隻動物都已超過40年，身上油漆斑駁等都是歲月痕跡，也成為一大特色。（王志偉攝）

「當你看了一個海浪」在北濱海灘開展，市長魏嘉賢到場感受花蓮人記憶。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

最近在花蓮市北濱海灘上，出現老虎、犀牛、猴子、梅花鹿12隻動物排排站，一起凝望著大海模樣，十分有趣，引起話題，其實這是早年放置在花蓮美崙山公園的動物水泥雕像，被藝術家邱承宏商借放置在海邊展示，每隻動物身上都有斑駁歲月痕跡，喚起花蓮人回憶。

花蓮市公所連續5年辦理「海是生活節」活動，今年與北角工作室共同規劃藝術策展－「當你看了一個海浪」，由4組藝術家在花蓮市北濱公園進行藝術創作，其中，海灘上出現老虎、犀牛、猴子、梅花鹿共12隻動物雕像，民眾看了都說有趣。

創作「水泥動物園」的藝術家邱承宏表示，這些水泥製成的動物早年放置在美崙山，超過40年了，早年是許多花蓮人的回憶，也是共同「玩伴」，當他長大後有了孩子，想起那段回憶，花了一番功夫，將牠們重新找出來，修復破損底座，讓動物們重新站起來，重拾兒時記憶。

邱承宏說，水泥製品不同於可以快速翻模的塑膠製品，缺耳朵、少尾巴，油漆斑駁，身體鋼筋露出，這些都是屬於水泥動物的特色，也是歲月遺留痕跡，所以特別保留缺陷，希望讓大家重新感受水泥動物。

另外3組藝術家作品為李德茂與高任翔共同創作的「海浪、小石頭與帕洛瑪先生」、鄭先喻的「沙箱」與鄭文琦的「南洋放送局」，即起至10月27日，在北濱公園涼亭及海灘展出。

花蓮市長魏嘉賢說，今年受疫情影響，避開海事集活動，邀請藝術家策展，用另一方式呈現人民與海的緊密連結，像是美崙山上的水泥動物，相信是許多花蓮人兒時的記憶，隨著時代的過去被漸漸遺忘，藉由展覽讓花蓮人再次重溫舊時光。