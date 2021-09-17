委內瑞拉日前發生一起人倫悲劇，40歲的瑪麗莉（Mariely Chacon）本月3日與親友一行9人，搭乘遊艇前往位於加勒比海上的無人島度假，沒想到出發後不久便遭遇船難，在海上漂流的4天，她靠著喝自己的尿液維生，並持續哺乳，避免2個孩子脫水，無奈自己卻在救難隊發現他們的前幾個小時因器官衰竭而亡。

綜合外媒報導，瑪麗莉與包含老公在內的9名親友，在3日上午9時許駕駛一艘遊艇，前往位於加勒比海上的拉托爾圖加島（La Tortuga），不料出發後不久，遊艇就被巨浪襲擊而解體，9人失蹤的消息傳出後，當局立即展開救援行動。

4天後，救難人員在一艘白色充氣救生艇上發現瑪麗莉和她年僅6歲及2歲的一雙兒女，至於25歲保母維羅妮卡（Veronica Martinez）則躲在載浮載沉的船用冰箱之中，其餘5名親友至今依舊下落不明。

救難隊員表示，瑪麗莉4天來靠著喝自己的尿液維生，並且用母乳哺餵2名年幼的兒女，讓孩子們得以有力氣活著。遺憾的是，瑪麗莉在救難隊發現之前，已經死於脫水導致的器官衰竭，而2名孩子則緊緊抱著死去的瑪麗莉，隨後眾人趕緊將他們送往醫院救治。

院方表示，2名小孩和保母有曬傷和脫水現象，目前正在積極治療。據悉，瑪麗莉的喪禮已經舉行，但因為疫情的關係，親友只能透過線上參加；其餘失蹤5人儘管存活機率不高，但搜救行動仍繼續進行。