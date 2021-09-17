該新型冠狀病毒快篩試劑品牌為HOPEGEN，鍾嫌稱該產品來自越南，然而外盒顯示製造商係位於中國。（雲林地檢署提供）

雲林地檢署17日在西螺鎮查獲鍾嫌自國外輸入未經核准、利用唾液檢測的新型冠狀病毒抗原快篩檢測試劑「HOPEGEN COVID-19 AntigenRapid Test Kit (colloidal gold) 」175劑，以及流入校園的200劑，不過其中10劑已開封使用，全部查扣回收。

雲林地檢署接獲有未經核准之快篩試劑流入市面情資，指稱有人自越南進口未經核准之新型冠狀病毒快篩試劑400劑，對外販售、供應，已有部分流入雲林縣某校供教職員使用。

專案小組向法院聲請搜索票獲准後，雲林地檢署檢察官黃立夫指揮法務部調查局雲林縣調查站，會同雲林縣衛生局，17日在西螺鎮鍾嫌（43歲）的2個住處搜索，查獲他自國外輸入未經核准之「HOPEGEN COVID-19 AntigenRapid Test Kit」。

檢調在現場查獲留存的快篩試劑175劑，並確認已經流入校園200劑，立即針對校園內尚未使用之190劑進行回收。

雲林地檢署表示，該新型冠狀病毒快篩試劑品牌為HOPEGEN，名稱是COVID-19 Antigen Rapid Test Kit（colloidal gold），鍾嫌稱該產品來自越南，然而外盒顯示製造商係位於中國，使用方式是利用唾液檢測有無感染新冠肺炎，該快篩試劑雖無對人體進行侵入性測試，但該產品未獲得核准，仍可能產生錯誤檢測結果，造成民眾對自身是否染疫之認知錯誤，甚至進而造成防疫破口。

經查流入校園的未經核准快篩試劑有10劑開封使用，回收產品也同時告知已使用的教職員應視身體狀況依合法管道進行篩檢，不可誤信來源不明之試劑篩檢結果，檢調將繼續清查有無其他相關產品流入市面。

檢方認為鍾嫌涉嫌違反醫療器材管理法，然其坦承犯行，訊後諭知以3萬元具保，並限制住居。