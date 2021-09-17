彰化縣議員張雪如（左二）近日證實將接任台灣民眾黨彰化縣黨部主委一職，消息公開後今日首度現身公益活動，送月餅給員林在地慢飛天使。（謝瓊雲攝）

「寶貝，我愛你！」即將接任台灣民眾黨彰化縣黨部主委的彰化縣議員張雪如，17日下午首度出現在公開活動，結合民間社團、黨員幹部，一同帶著數十盒月餅等物資，到員林聖家啟智中心分送給院童，讓他們提前感受到佳節溫馨氣氛。

孩子們一看見訪客到來，立刻開心雀躍地大喊「雪如媽咪！」張雪如也立即上前張開雙臂，給每個孩子大大的擁抱。張雪如說，這批愛心月餅是由帝篁國際公益平台吳珅篁、育達商職校友會，與台灣民眾黨聯合捐贈，並由北斗知名老字號的合興珍所贊助；另有部分物資則由她的服務處協助募集。

員林聖家聖智中心成立30多年來，長期收容托育身心障礙的孩子，目前除了日間收託42名孩童，還有早療、學前教育、職前教育等教養工作；老師們指出，大家都很感謝這批愛心月餅的到來，讓孩子們提前感受中秋佳節、月圓人團圓的過節氣氛。。

張雪如說，台灣民眾黨的理念，跟她從政以來所投入的工作理念相近，就是把愛與善傳出去。也因此讓她看見更多的責任，願意承擔這份使命，這是她加入台灣民眾黨的最重要原因，很感謝身邊有這麼多夥伴相挺，大家攜手一起把愛傳出去；當然更開心的是，可以看到這群孩子們無憂無慮的開心笑容，她呼籲大家與親友相聚過節的同時，別忘了向你愛的人或愛你的人，互道祝福、說聲中秋節快樂。