隨著商業活動重啟，印尼下周的央行利率決策預估將會維持不變。同時，創紀錄的貿易順差，有利讓當地貨幣印尼盾維持較強勢姿態。
17日路透社預估，印尼央行21日舉行會議時，還是會把7天回購利率維持在3.50%不變。印尼央行自2月以來，一直將利率控制在歷史低點，希望能拯救當地經濟。不過，由於美國傳出減購債券的消息後，印尼盾2021年迄今已貶約1.5%。
由於大宗物資價格居高不下，印尼8月貿易順差創紀錄地達47.4億美元，也讓印尼盾較強勢。雖然印尼盾走強可為印尼央行多提供一些貨幣寬鬆正當性，但印尼央行應該不會再進一步降息。
花旗銀行認為，預計印尼第3季度末與第4季度初的大量貿易順差，將有助於緩和企業的美元需求，因此短期內印尼盾也不易弱勢。
路透社也預測，印尼在2022上半年利率仍會保持不變，可能2022下半年會升息一碼至3.75%。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。