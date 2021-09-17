隨著商業活動重啟，印尼下周的央行利率決策預估將會維持不變。同時，創紀錄的貿易順差，有利讓當地貨幣印尼盾維持較強勢姿態。

17日路透社預估，印尼央行21日舉行會議時，還是會把7天回購利率維持在3.50%不變。印尼央行自2月以來，一直將利率控制在歷史低點，希望能拯救當地經濟。不過，由於美國傳出減購債券的消息後，印尼盾2021年迄今已貶約1.5%。

由於大宗物資價格居高不下，印尼8月貿易順差創紀錄地達47.4億美元，也讓印尼盾較強勢。雖然印尼盾走強可為印尼央行多提供一些貨幣寬鬆正當性，但印尼央行應該不會再進一步降息。

花旗銀行認為，預計印尼第3季度末與第4季度初的大量貿易順差，將有助於緩和企業的美元需求，因此短期內印尼盾也不易弱勢。

路透社也預測，印尼在2022上半年利率仍會保持不變，可能2022下半年會升息一碼至3.75%。