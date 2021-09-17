中秋長假將至，台股無量周線收黑、月線失守。日盛投信分析，近期美中股市皆位於高檔震盪，美國經濟數據公布喜憂參半，加上FOMC會議前夕，投資人轉為觀望，美股呈震盪走勢；中國8月經濟數據表現不佳，投資人也因對恆大集團失去信心而大舉拋售股債，連帶拖累整體房地產相關類股、陸港股大盤表現。台股在國際股市震盪，加上中秋連假將至，市場資金觀望，類股輪動快速，近期台股位於區間震盪，然隨著企業獲利成長消息，預期將帶動股市再上層樓。

日盛台灣永續成長股息基金研究團隊表示，近期台股呈現區間震盪格局，主要是受到消息面影響，台股基本面仍相當穩健，股市長多展望不變。受惠5G、AI、雲端等科技應用，全球半導體產值將再創高，台灣半導體供應鏈占有關鍵地位。國際半導體產業協會發布最新報告，隨著數位轉型與其他新興科技趨勢興起，2022年全球前端晶圓廠半導體設備投資總額將近1000億美元，年增約8%，將超越今年的900億美元，估計從2020年到2022年全球晶圓廠設備支出，將連續三年創新高。以地區別來看，台灣的260億美元名列第二，顯示整體半導體景氣仍處擴張階段。

日盛台灣永續成長股息基金研究團隊指出，預估2021年全球5G手機銷量可望達5.3億台，滲透率達38%，2022年滲透率將挑戰50%，亦帶動手機供應鏈零組件升級趨勢，台廠擔綱產業要角，優勢浮現，持續看好相關5G手機供應鏈族群；伺服器供應鏈仍是電子產業中相關需求較健康族群，可持續關注。