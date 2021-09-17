疫情襲擊，人們的各種娛樂也開始出現根本上的改變。近年，數位媒體從過去的報章雜誌與電視頻道，逐漸轉移成線上閱聽，「影音」成了吸引人們的主要媒體，在疫情帶動下，更出現幾個「回不去了」的跡象。

例如，傳統電視不再是客廳的中心，而疫情加速OTT影音成長，成為人們在後疫情時代下的精神糧食。

另外，人們注意力越來越短，影音行為趨向「碎片化」，強調短、快、隨開隨看；UGC（用戶原創內容）影片如直播、網紅興起，成為觀眾新寵。

最後，疫情之下，直播與聲音社群快速成長，顯示人際互動朝向「虛擬化」發展。若把鏡頭拉遠一點，近期科技業熱議的、宛如科幻電影般的「元宇宙」（metaverse），更可能成為未來你我主要的互動模式，並將改變數十年後，數位媒體的產業樣貌。

趨勢一：影視打破客廳牆壁 疫情下OTT逆勢增長

以往，全家圍在一起看電視是一家子的重要娛樂；現在，那些在電視上放送的內容，不再侷限於客廳一角，而是走進平板、手機、筆電；收看場景也不再固定於某個黃金時段，而是發生在午休、通勤路上、家事的空檔，「隨選」、「跨螢」、「想看就看」成為影視媒體新顯學。

從OTT興起開始，捨棄有線電視的「剪線潮」一直未曾間斷，疫情更是推播助瀾。根據Kantar報告，15～49歲台灣民眾中，高達96％的人會收看OTT影視節目。近期研究更發現，21％的使用者因疫情在家時間變長，更頻繁收看串流影音。簡單來說，疫情催化下，強調「個人化」的OTT影視，將是娛樂媒體產業的大趨勢。

趨勢二：碎片化資訊成主流 大直播時代來臨

行動網路普及，人們專注度大幅降低，文字成了冗長的負擔， 30秒以上的廣告更讓人難以下嚥。取而代之的，是節奏更快的「短影音」與「直播」。碎片化的資訊，成為當前影視內容的主流。Cisco報告預估，至2023年，將有超過八成的流量來自影音視頻，顯示用戶對視頻娛樂的需求，正在快速提升。

全球直播熱潮從2014年興起後，至今仍持續延燒，造就如17LIVE等直播巨頭，更挖掘全球各地才華洋溢的素人，讓他們有機會面向世界舞台，一展長才。以17LIVE來說，目前全球註冊用戶已達到5000萬名，現在更加速全球拓展，擴張日本、美國、東南亞等地。

直播巨頭的出現，造就許多「素人微星」崛起，向世界展現自我。(圖片來源/17LIVE提供)

趨勢三：人際互動轉往線上 「元宇宙」將顛覆數位媒體樣貌

Facebook執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）近期指出，臉書將進軍「元宇宙」商機；微軟執行長納德拉（Satya Nadella）也表示，未來將推出「企業元宇宙」（Enterprise Metaverse），助企業把數位與現實融合。科技大佬登高一呼，讓「元宇宙」瞬間成為近期最火紅、討論度最高的流行詞。

如果你有看過電影《一級玩家》（Ready Player One），就能理解元宇宙的概念。簡單來說，元宇宙是一個虛擬的平行世界，在這個宇宙中，用戶可以用另外一個虛擬身份進行交友、交易、工作，如同真實世界一般。

隨著5G、雲端、物聯網、AR/VR/XR等新技術到位，這看似充滿科技感的場景將不只是科幻情節；而疫情肆虐、國境封鎖，人們的社交需求並不會因此減少，而是透過不同的形式，在虛擬空間登場。

無論元宇宙應用未來是否會遍地開花，但可以肯定的是，人際互動「虛擬化」的趨勢逐漸明朗，當科技的基礎建設與應用都到位，未來的數位媒體、商業模式都將出現前所未見的新風貌。