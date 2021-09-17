美股略回神，台股也跟著開高走高，但最後一盤下殺百點收連五黑，外資小幅買超，且在匯市有進有出，新台幣也偏震盪，尾盤因特定買匯進場，終場收在27.736元1美元的逾一周新低，貶值2.1分，連續二個交易日收低，台北外匯經紀公司成交量10.36億美元。

新台幣同步收周線，累計本周貶值2.6分或0.09％，周線連二貶。外匯交易員指出，美國最新零售銷售數據高於預期利多，但初次失業給付人數又高於預期，二相抵銷後，美股先漲後跌，僅科技股相對有撐，台股則是開高後一度漲逾百點，卻在收盤前一舉大砍逾百點，結果收跌1點至17276點，新台幣也在平盤上下波動。外資小幅買超台股新台幣16億元，在匯市有進有出，午後出口商進場拋匯，仍不敵特定買匯力道，互為拉鋸後收跌。

外匯交易員認為，中秋節4天連假前夕，金融市場原本顯現相對平淡，交易量縮小，但午後卻無端起風，台股賣壓出籠，新台幣也被刻意壓低。或許可解釋為節前變盤，但其實下周美英日三大央行利率會議陸續登場，依過去經驗應是轉為偏觀望氣氛，這次不尋常的反應，也為節後走勢，埋下不安定的伏筆，預料新台幣短線仍是相對偏震盪的格局居多。