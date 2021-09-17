屏東市建國國小操場改建工程預計11月完工，將迎接暌違20餘年首次校慶接力賽。（林和生攝）

屏東市建國國小20年前因興建教學大樓，受限校地不足，只能犧牲操場腹地，導致原本南北向操場變成Ｌ形，經立委周春米向中央爭取經費，今年啟動重建，完工後的環狀操場雖仍不足200公尺，但已能舉辦暌違已久的接力賽，校長透露，將號召校友一同響應這盛事。

建國國小校長施世治表示，學校1999年因前棟大樓新建，工程必須捨棄大半操場，使得直線距離僅剩70公尺，Ｌ形全長共100公尺，每年運動會除了趣味競賽及60公尺賽跑外，其他包括大隊接力等活動已經20幾年未辦。

期間多次向教育部反應，但中央以轄管權責在縣市政府，無奈縣內國中小學若皆提出操場整修，經費龐大，也讓改建計畫遙遙無期。

直到立委周春米在立法院質詢教育部，更直接帶著官員南下屏東會勘學校操場跑道，並與其他立委召開「50億專案補助全國中小學操場跑道整建記者會」，要求中央以專案補助所有亟待改善的學校操場，才讓建國國小看到曙光。

如今操場已在中央挹注450萬元經費下，於7月正式動工，預計11月底完工後跑道全長為175公尺，包括內道2道直排輪道、外道4道跑道，雖仍不足200公尺，但施世治已滿足的直呼「夠用了」，他期待地說，正好趕上明年1月運動會，他期待邀請校友能返校參與暌違20幾年學校第一次接力賽跑。

周春米表示，政府希望學生要強健體魄、民眾運動維持健康，卻沒有友善運動場地，她多年來要求全面性檢討和改善，讓學生盡快使用到完整、安全的操場跑道，因為學校也是社區鄰里休閒運動場所，改善計畫不只讓學生受益，更能回饋民眾鄉親，一舉數得。