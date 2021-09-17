由於近年台灣房價居高不下，讓許多人購買房子時會選擇申辦貸款，有網友擔心自己曾申請勞工10萬紓困貸款的資歷會影響申請房貸的成數與資格，因此上網詢問網友們該如何處理，意外釣出一位金融業務分析，他列出4點關鍵坦言，辦紓困貸款很容易被認為收入不穩定，對部分銀行來說，真的不愛這種客戶。

有名網友在買房知識家（A你的Q）社團上發文詢問，紓困貸款對房貸的影響有多大，引起網友們熱烈討論。有不少人認為，其實影響不大，「本人已經核過囉，覺得沒影響」、「主要看負債比，影響通常不會太大」、「我去年有辦過，沒影響」、「我沒影響，還貸到8成5」、「從身邊人的經驗來說，基本上沒啥影響。」

儘管如此，有銀行業務現身說法，並列出4點關鍵認為，部分銀行真的不愛曾申請紓困貸款的客戶申請房貸，「首先，會申請紓困貸款，代表收入變少；紓困雖然是中期擔保放款，但還是有占個人負債比，也有占到額度；基本上房貸是擔保品抵押，都不會貸到100%；很多銀行是真的不愛有紓困貸款的客戶，所以銀行要慎選。」

此外，有網友提醒，即使決定房貸能否過關的原因很多，但申辦紓困貸款多少會影響印象分數，還是要謹慎為上，「多少會扣分，站在銀行角度，當然選沒辦過紓困的」、「之前問過銀行說會降0.5成～1成」、「看銀行要不要刁你而已，百大企業、上市公司就沒差」、「主觀分數很重，謹慎一點比較好」、「可能會影響成貸比率」、「每個人狀況不同，建議你直接問銀行業者比較準確。」