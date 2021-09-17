每個人都曾經經歷過職場的菜鳥時期，闖蕩事業的過程中難免會有遇到瓶頸的時候，在經過一段時間的歷練、學習與進步之後，才摸出在職場生存的方式。想知道你要如何在公司過得如魚得水嗎？就讓沈嶸老師用生命靈數來告訴你「職場中的生存必勝妙招」。

生命靈數計算指引。

▍命數1：

接受所有的機會 累積職場戰鬥力

1號人好惡分明，對於喜歡做的工作會拼命卯起來做到最好，不喜歡的工作則會做得很勉強，拿不出動力。但是職場的工作都是在打穩你的基底，想在職場大展鴻圖，擁有更多表現空間，就必須接受所有挑戰，持續練習，嘗試各種機會，不要東挑西揀、被自己的喜好所左右，將一切當作磨練，之後你才有機會負責到公司更高層級的客戶、談成新案子，甚至有升官加薪。另外，千萬不要讓自己的喜好、情緒左右你的判斷力，尤其是千萬不要在一時焦慮下做決定，唯有從容不迫的穩扎穩打，持續累積你的職場能量，將來才能享受美好的成果。

沈嶸老師的提點：想要成功，就必須拋開喜好，當然我鼓勵每個人從事自己真正喜歡的工作，因為這會激發你的創造力，但不能讓個人好惡反過來限制了你的發展。真正成功的秘訣在於：擁有超強的執行力，並消除個性上無法自律、怠惰或為自己找藉口的習慣。有時想要成功，就不能對自己太好，你將心力放在哪裡，就會在哪裡發光發熱，適度的鞭策自己，你才有成功的基礎。

▍命數2：

主動報告和分享進度 保持平常心

2號人太在乎別人的看法，所以容易因別人的評價左右自己的工作模式。雖然這也表示你的努力都是希望有好的工作成果，但也造成你習慣等到一切都有十足的把握才願意交出成果或與人分享，這容易讓周圍的同事誤以為你在偷懶，甚至讓主管認定你沒有產值，導致你在職場中的定位模糊。這時若碰上小人見縫插針，就會讓你在職場中陷入困境。建議你要懂得適時和主管、同事報告你的工作進度，多多分享你的看法，並在之後保持平常心，靜觀其變，不論別人的反應如何，都只是為了更好的成果，有時關上你的耳朵，你在職場中反而能更自在的發揮。

沈嶸老師的提點：通常太在乎別人想法的人，或多或少都有「放大痛苦」的問題，缺少「正面思考」的訓練，你首先要做的就是相信自己，相信自己的直覺、相信自己會成功，即使遇到不順心的狀況，也要避免停留在懊惱中太久，適度的放過自己，將眼光放在創造新事物、發現你跟這個世界的美好，長久訓練下來，不僅你會減少心中的怨念，你的靈魂光亮度也會增加，自然就會放大你在職場中的影響力。

▍命數3：

善用團隊系統 借力使力事半功倍

3號人的腦筋靈活，常常有很多發想或靈感，而你的步調也很快，常常等不及別人理解你、跟上你，就自己一個人往前衝，甚至想著：「算了，沒關係，我自己來就好。」久而久之你反而會疲憊不堪、動力下滑，做什麼事都沒幹勁，抱怨別人幫不上你。其實不是別人不願意協助你，而是你沒有給別人發揮的機會。建議你要善用每個人的優勢，避開別人不擅長的弱項，利用團隊資源幫你達成目標，你的專長才有機會發揮到極致，在職場中真正的發光發熱。運用區塊鏈、互聯網等各種裙帶資源、人脈，你才能事半功倍，更快達到目標。

沈嶸老師的提點：當你加入了一個公司，那麼你的表現和行為就不再代表個人，而是代表整個團隊，一切都將不再只是個人化的展現，一定要有團隊意識與整體共好的概念，你的搭檔較弱則你要去補強對方的弱項，你的搭檔自然也會輔助你的弱項，最簡單的例子就是你負責發想創意計畫但沒時間執行，你的搭檔負責為你執行等，單打獨鬥最終容易失望收場，所以希望各位明白團隊是非常重要的。

▍命數4：

深耕特定領域 掌握互助合作的默契

4號人不適合短時間在工作領域上有太多變動，因此你的第一步要立定明確的目標，然後在特定的領域長時間持續深耕，加上你們很能扛住壓力和責任，只要持續堅持下去，你的努力就有機會開花結果。但正是因為你們很有責任感，所以要記得不要給自己太大的壓力，逼得太緊反而會綁手綁腳，你要學習看出自己進步的軌跡，只要有成長提升就是好事。另外，你也要多多學習如何跟同事、客戶和主管培養合作默契，花時間多與人配合，掌握彼此都舒服的工作模式，你在職場中就能更容易獲得安全感，安心靜待所有的努力開花結果。

沈嶸老師的提點：你若想成功，那麼你的目標感必須很強烈，並增加與他人的互動連結。只想獨善其身的人(也就是只在乎把自己的事情做好的人)很難成功，因為這代表了你與人之間的連結不堪一擊，不論平時看似在怎麼和諧，一遇到困難時你仍然只能辛苦的靠自己，加上目標不夠聚焦，只是做好手邊的工作，這樣的人身上的正能量並不充沛，是很難成功的。

▍命數5：

遠離是非八卦 打點人際關係

5號人最大的優勢就是勇於跳脫框架，開拓更多無限可能。但在經歷考驗後，你所得到的成果必須靠你細心維護和珍惜，專注把握你創造出來的機會，遠離職場中的勾心鬥角、是非八卦，不要什麼事情都想去「摻一咖」，或是一時太高興、太忘我，講出頗具爭議性的話，有可能因此丟掉了得來不易的成果。懂得明哲保身，關注工作，主動遠離是非，與人保持安全距離，才是最聰明的作法。而職場中能夠穩坐高位的5號人，除了潔身自愛，也很擅長打點好所有的人際關係，懂得拿捏相處時的分寸，能夠在避開是非和培養人緣之間取得優秀的平衡，若你還沒有到達這個階段，請以此做為你的終極目標。

沈嶸老師的提點：一個人為什麼事業還沒有成功？往往是因為有不好的能量干擾，這並非指的是什麼恐怖暗黑的神秘力量，而是來自於小人、是非還有你個人的負面習性所致。不要以為你的心念、無心的舉動不會有什麼影響，我們的大環境一直不斷在更動，你的一點點想法，就會送入環境能量中，改變人事物的排列順序，所以好的行動和意圖自然會為你帶來好結果，反之亦然。

▍命數6：

跳脫人情壓力 別讓自己太辛苦

6號人喜歡付出、努力付出的個性，在時間的累積下，也能默默耕耘屬於自己的人脈和資源，只是6號人往往重情重義，有時容易因人情而沒有做出正確的判斷，很容易讓自己捲入一場硬戰。所幸解套的辦法正好也在做人處事上，只要你平時做人上道，應對進退也都非常得體，那麼即使忽然出現什麼變化，最終都會有人出面協助，替你找到最好的資源，幫你擺平麻煩，讓你的問題迎刃而解。所以6號人若想在事業上如魚得水，除了不要被人情壓力左右，更要培養人脈，只要平時這些功夫都有做足，到了關鍵時刻就不用太拼命、太辛苦，大家都會出手相助，讓你以不變應萬變。

沈嶸老師的提點：人在氣運很旺時，往往感覺不到小人有什麼厲害，等到行運低時，才驚覺貴人怎麼都不見了。話語的傳播是很有影響力的，當有很多人都喜歡你、讚賞你時，這份力量就會變得很強大，對於「誰會是你的貴人」，看到這裡，相信你已經有答案了。想要成為人人都誇的人，關鍵在於散發良善助人的意念，多說好話、多幫助人、不嚼人舌根，你就成了別人眼中的貴人，同樣的，你也會有很多貴人圍繞。

▍命數7：

建立主管思維 增加工作效率

7號人的頭腦相當聰明，學習力也很強，可以理性的分析各種狀況，因此很適合在職場中為團隊出謀策劃。不論你現在的位階如何，即使只是一般的小職員，也要多揣摩直屬主管的做事風格，多用主管的思維邏輯去判斷事情，不僅你能將工作完成得比其他人更出色，還能得到主管對你的信任，有機會因此成為主管身邊的左右手，在職場上平步青雲。另外，當你有升遷機會時，更要保持耐心，將你會的技術和思維教導別人，甚至幫大家建立更好的SOP，增加團隊的工作效率，大家就會更加尊敬和信任你，你就有機會陸續在職場遇到貴人和升遷機會。

沈嶸老師的提點：培養更高階的思維模式，就是開發腦力的一種方式。當你的腦部開發強化到一定程度，你能控制的事物就越複雜、越廣泛。如何培養高階思維？第一步就是要有渴望改變的意圖，當你想要轉變的時候，改變的契機就會出現，讓你去學習模範人物、精進技術、累積知識，抓住這些機會，待你的頭腦開發到一定程度，你就能邁向更高的成就。

▍命數8：

莫忘初衷與基本功 做好風險管理

8號人靠著從基礎做起，一步步累積，加上你上進的企圖心，想要得到機會往上爬並不困難。唯一要注意的是，當你擁有很好的機會時，除了好好把握表現機會外，要記得萬丈高樓平地起，不要因此鬆懈或忘記過去是如何走到現在的，許多過去很風光的8號人為何後來會走下坡？正是因為沒有站穩腳步，不斷的得到機會又錯失機會，進入惡性循環。除此之外，你要懂得檢視所有可能的細節，如：合約細項、安全風險等，不要被看似美好的大餅給沖昏頭，你此時的風險管理好壞，將會直接影響後續3-5年的職場表現。唯有把握順風順水的時機，站穩腳跟，你的事業才會蒸蒸日上、歷久不衰。

沈嶸老師的提點：所謂「因果的法則」，並不是做了什麼壞事，有什麼可怕的懲罰或報應，而是單純的一種「物以類聚」，如果你在事業上發生了什麼不好的事，往往也只是你過去忽略風險的「因」，造就了現在的「果」，當不好的因子累積到一定程度後，就會顯現出一件看似負面的事情，你也可以藉由投入更多好的意念和行為，來修正這些因果。

▍命數9：

眼光放遠 發揮學習精神

9號人追求精神層面的滿足感，知道自己想要的是什麼，但也容易因此將眼光專注在單一項目，缺乏宏觀的角度，例如：專注於管理卻忘了職場間的人際互動、將心力放在職場卻忽略了自己的身心健康等，會讓你做事無法面面俱到，總是會有一小部分特別辛苦。建議你要打開眼界，多花時間盤點手邊的資源(包含你的體力)，綜觀大環境的趨勢，抱著什麼都願意學習的心理，在職場上發揮海綿般的吸收力及融會貫通的組織力，奠定你在公司的價值，未來你的職場生涯將會更加順利。

沈嶸老師的提點：現代人流行斜槓生活，但是不論是專精單一領域或斜槓生活，兩者都是過猶不及，必須適度的取得平衡。太過單一死板的工作模式，容易讓你被環境變化淘汰；太過斜槓的生活，容易讓你蠟燭兩頭燒，各個都不專精。所謂的斜槓，其實最好的做法就是在同一家公司，培養自己能夠勝任各層職務的能力，記得重點在「能力」，不是真的要你什麼都攬來做。