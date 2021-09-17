「水保一甲子攝影展」17日起在921地震教育園區展出，科博館長焦傳金（右3）、行政院農業委員會水土保持局長李鎮洋（左3）等一起為活動開展。（黃國峰攝）

科博館921地震教育園區，攜手行政院農業委員會水土保持局，17日起於921地震教育園區，舉辦「水保一甲子攝影展」。（黃國峰攝）

「水保一甲子攝影展」17日起於921地震教育園區展出，收錄60年來地形地貌的改變，圖為梅姬颱風造成高雄巿桃源區興中國小的操場邊坡滑落。（水保局台南分局提供／黃國峰台中傳真）

「水保一甲子攝影展」17日起於921地震教育園區展出，收錄60年來地形地貌的改變，圖為獲第30屆全球卓越建設獎最佳環境文化類金獎殊榮的光復馬太鞍吉利潭周邊環境改善工程。（水保局花蓮分局提供／黃國峰台中傳真）

科博館921地震教育園區，攜手行政院農業委員會水土保持局，從5636張攝影作品中精選出67件作品，舉辦水保防災系列活動「水保一甲子攝影展」17日起至10月31日於921地震教育園區展出，期待透過展覽，促進民眾認識防災，另紀念921集集大地震22週年，921地震教育園區、車籠埔斷層保存園區18日起至9月21日止免費參觀。

一張照片一個故事，透過「水保一甲子攝影展」67件珍貴的照片述說，勾起許多民眾一甲子的回憶，包含民國81年台灣首次辦理土石流防災疏散避難演練、民國105年，因梅姬颱風造成高雄巿桃源區興中國小的操場一夕間消失、以及獲第30屆全球卓越建設獎最佳環境文化類金獎殊榮的光復馬太鞍吉利潭周邊環境改善工程，都是攝影展必看重點。

科博館長焦傳金表示，很高興能和水土保持局合辦此次的展覽，希望民眾能從攝影展的照片看見60年地球面貌的變化，從過去的歷史學習教訓，從人定勝天到學習如何與大自然和平共處是我們一生重要的課題。行政院農業委員會水土保持局長李鎮洋指出，水保局成立至今已 60年，此次展示出水保局 60年來的點滴，從歷史上萃取經驗，把經驗傳承給下一代的水保人。

科博館表示，今年國家防災日的重頭戲「惜水愛土防災嘉年華」將於9月25日（六）在921地震教育園區舉行，活動當日全園區免費參觀，除豐富有趣的科教攤位，還有火災求生技巧、繩索救援、搜救犬等演示及小朋友喜愛的偶裝劇「水精靈在哪裡？」劇場表演，除了豐富趣味的科教活動免費體驗，也有來自全國防救災單位與學校的闖關、擺攤活動。另為紀念921集集大地震22週年，科博館所屬921地震教育園區、車籠埔斷層保存園區自110年9月18日起至9月21日止免費參觀，適逢中秋連假，歡迎帶孩子來園區參觀。