新竹街口攻城獅球團於17日宣布盧哲毅合約期滿不續約，正式離隊成為自由球員。雖於首季出場機會較少，但哲毅於日常訓練總是展現積極態度，攻城獅球團祝福他帶著當初追夢的拚勁延續職業籃球生涯。除此之外，他也向球團主動爭取繼續代表攻城獅3X3籃球隊出賽，希望能獲得更多磨練機會，持續精進攻防兩端的技巧。

盧哲毅在攻城獅球隊成立前，於社會性質球隊練球維持手感，直到接到林冠綸總教練的邀約電話後，開始了職業生涯之旅，哲毅感激地說：「謝謝冠綸總教練當初的那通電話，開啟了我的職業生涯，我會把今年所學到的技巧運用在場上，未來一定會繼續奮鬥下去！」

至攻城獅球隊試訓時，哲毅曾為了爭取進軍職業入場券借宿朋友家中，展現刻苦耐勞且永不放棄的精神，盧哲毅表示：「雖然第一季上場時間不多，但仍然非常感激攻城獅球團給予機會讓我踏上職業舞台，這一年來的苦練都是我未來成長的養分，還要特別感謝新竹的獅紫軍們，你們的鼓勵與支持是我繼續打球的動力，希望未來不管到哪裡打球，你們都可以繼續支持我。」