郭蘅祈年輕時很愛算命。（祈菩行提供）

郭蘅祈（郭子）睽違24年推出全新創作專輯《不絕於耳》，再度邀情創作拍檔鄔裕康共同譜出〈海邊的曼徹斯特〉，唱到歌詞「算命的卻說我的緣份，早在很久前已死」，讓人感覺郭子藉歌「隱喻」當年自己對於感情似有「宿命說」的心境。事實上，郭子早年剛出道對於「算命」十分熱衷，舉凡紫微斗數、八字命盤、星座運勢，甚至任何卜卦如鳥卦、錢掛等都試過。

郭子自稱當時對於「算命」到「狂熱」地步，笑說：「行天宮附近算命攤我都算過了吧，而且當時的大學同學包括現在的星座國師，我們念大學的時候同學一夥常常在算命。」或許因為「命越算、情越薄」，郭子每每去算命問任何事總能有所解答，唯獨問感情事時，算命師總是語帶保留、甚至語塞，不是說他「感情運弱」、就是「姻緣難」，郭子苦笑表示：「不只一個算命師跟我這樣說，還有老師說我『連巧遇都要仔細看，也許有可能』，讓我一度很不甘心。」

他加碼透露當年以「郭子」兩個字出道，也曾找算命師算過，「我記得當時唱片公司問『郭子』兩個字是否能大紅，結果老師說『會頗有成就與機會，但大紅大紫大概很難，最多得個『終身成就獎』，結果1997年宣布離開歌壇時，滾石就做了一個終身成就獎給我，怕我可能沒機會拿了」。

儘管當時愛算命，但隨著年紀增長加上有了信的認知，讓他越來越淡看「宿命論」，「其實你越在意就會越往這個人指的方向走，也越容易成真，這是我多年來對感情及人生的體悟，我覺得『命』指的是出身的底蘊，只能說個大概可能的方向，但後天的努力或轉念，卻是自己可以改變的運」。雖總說命中注定，但郭子認為人的運是可以改變的，人不要因為算命而覺得徒留遺憾，轉個念就能活得精彩。